James soll noch während der Saison zurückkehren

Basketball-Star LeBron James jubelt nach seinem Treffer, mit dem er den Punkterekord in der NBA gebrochen hat. © Mark J. Terrill/AP/dpa

Basketball-Superstar LeBron James soll noch während der aktuell laufenden regulären Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA aufs Parkett zurückkehren. Dies berichtet der TV-Sender ESPN unter Berufung auf James' Umfeld.

Los Angeles - Der 38 Jahre alte Profi der Los Angeles Lakers fehlt seit etwas mehr als drei Wochen wegen einer Sehnenverletzung am rechten Fuß. Laut ESPN könnte James für die drei letzten Saisonspiele bei den Los Angeles Clippers (5. April), gegen die Utah Jazz (7. April) sowie gegen die Phoenix Suns (9. April) wieder das Lakers-Trikot tragen.

James selbst schrieb am Donnerstag auf Twitter, es gebe kein Zieldatum für seine Rückkehr. „Ich arbeite einfach jeden Tag rund um die Uhr, um - wann immer das möglich ist - mir die beste Chance zu geben, mit voller Kraft zurückzukommen.“

Die Lakers um James und Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder kämpfen derzeit um die Teilnahme an den Playoffs. Die reguläre Saison endet am 9. April, daraufhin folgt das sogenannte Play-in-Turnier für die Plätze sieben bis zehn. Am 15. April beginnen die NBA-Playoffs. 2020 holten die Lakers mit Starspieler James den Titel. dpa