„Ja, ich habe gedopt!“ ‒ Ullrich-Geständnis nach 26 Jahren

Von: Jannek Ringen

Der ehemalige Radprofi Jan Ullrich wird seit mehreren Jahren mit dem Doping in Verbindung gebracht. Jetzt folgte ein Geständnis.

München ‒ Vor 26 Jahren feierte Jan Ullrich seinen Sieg bei der Tour de France. Immer wieder schürten sich Gerüchte um seine Person, dass er bei diesem gedopt gewesen sein soll. Nun machte er kurz vor seinem 50. Geburtstag reinen Tisch. „Ja, ich habe gedopt“, gestand der ehemalige Radprofi, der nach seiner aktiven Zeit einige Skandale vorzuweisen hatte.

Jan Ullrich Geboren: 2. Dezember 1973 (Alter 49 Jahre), Rostock Karriereende: 2007 größter Erfolg: Sieg bei der Tour de France 1997

Ullrich gesteht im Rahmen seiner Dokumentation

Am Mittwoch fand die Vorstellung der Amazon-Doku „Jan Ullrich - Der Gejagte“ in München statt. Im Rahmen dieser wurde Ullrich abermals zu den Doping-Vorwürfen befragt. „Ich habe gedopt, das ist in der Doku schon klar geworden“, gestand der 49-Jährige und ergänzte: „Ich habe mich schuldig gemacht, ich fühle mich auch schuldig.“

Ein Geständnis, welches der Tour-de-France-Champion von 1997 lange vermieden hatte. In der Vergangenheit lehnte der 49-Jährige ein Geständnis seiner Doping-Vergangenheit ab, obwohl er 2007 seine Karriere unfreiwillig beenden musste. Der Grund dafür war, dass er von einem Arzt enttarnt worden war. Auf ein Geständnis wartete man jedoch seit jeher.

Jan Ullrich gesteht erstmals, dass er gedopt war. © IMAGO / Dünhölter SportPresseFoto

Jan Ullrich: Der Boris Becker des Radsports

Im Jahr 1997 gewann Ullrich als bisher einziger deutscher Radprofi die Tour de France. Zu diesem Erfolg, der den Höhepunkt seiner Karriere markierte, gesellten sich fünf zweite Plätze auf der Tour sowie Weltmeistertitel und Olympiasiege. Durch ihn wurde ein regelrechter Hype rund um den Radsport ausgelöst.

Nicht umsonst wurde er als „Boris Becker des Radsports“ gefeiert, sodass Veranstalter und Sponsoren Schlange bei ihm standen. Ob sich das neue Geständnis von Ullrich Auswirkungen auf seine früheren Siege, insbesondere den von 1997 bei der Tour de France, haben wird, ist aktuell ungewiss.

Ullrich zeigt Reue und erklärt sich

Ullrich versuchte sich noch am Abend zu rechtfertigen. „Ich kann dazu sagen, aus reinem Herzen, ich wollte wirklich niemanden betrügen. Ich wollte mir keinen Vorsprung verschaffen. Das war damals eine andere Zeit. Damals hat der Radsport schon ein System gehabt, wo ich auch reingekommen bin. Für mich war das damals eine Art Chancengleichheit“, erläuterte Ullrich auf der Podiumsdiskussion.

Bereits vor kurzem machte Ullrich in einem Interview mit dem Stern Andeutungen in Richtung Doping. „Ohne nachzuhelfen, so war damals die weitverbreitete Wahrnehmung, wäre das so, als würdest du nur mit einem Messer bewaffnet zu einer Schießerei gehen“, sagte der ehemalige Radprofi, der „ziemlich schnell gelernt“ hat, „dass Doping weitverbreitet war“. (jari)