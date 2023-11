Rotlicht-Größe aus Wien half Jan Ullrich in seiner dunkelsten Stunde

Von: Luca Hartmann

Rad-Ikone Jan Ullrich hatte nach seinen großen Erfolgen mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen – dabei erhielt er auch unerwartete Unterstützung einer Wiener Rotlicht-Größe.

Frankfurt – 17 Jahre nach seinem Karriereende war es am Mittwoch so weit: Deutschlands Rad Ikone Jan Ullrich, der 1997 als bis heute einziger Radfahrer die Tour de France gewinnen konnte, hat erstmals klar gestanden, während seiner Karriere gedopt zu haben. „Ja, ich habe gedopt“, sagte der 49-Jährige bei der Vorstellung der Amazon-Dokumentation „Jan Ullrich - Der Gejagte“ in München. In der Doku erhalten Fans auch Einblicke in die dunkelsten Stunden von Ullrich.

Jan Ullrich spricht über Alkohol- und Drogensucht

Neben seinen sportlichen Erfolgen geht es in der am kommenden Dienstag (28. November) erscheinenden Dokumentation nämlich auch um seine Doping-Vergangenheit und seine Alkohol- und Drogensucht. „Ich bin eine Suchtperson, ganz klar. Das ist auch schon in den Genen drin“, sagt Ullrich kurz vor Start der Doku bei Bild TV. Schon zuvor gab er beklemmende Einblicke in sein damaliges Leben.

Besonders nachdem Ullrich 2015 mit seiner damaligen Frau Sara Steinhauser und seinen drei Kindern nach Mallorca gezogen ist, sei er privat immer weiter abgestürzt. „Ich bin mit dem Mountainbike in den Pool gesprungen. Und kam auf die blöde Idee, zwischen 600 und 900 Zigaretten zu rauchen“, beschreibt er die Situation. Seine Frau war zu dieser Zeit verzweifelt. „Er hat nicht mehr geschlafen, hat randaliert und ich habe um unsere Sicherheit Angst gehabt. Dass in seinem Wahn vielleicht einem von uns was passiert“, erklärt sie.

Am kommenden Dienstag (28. November) erscheint eine neue Doku über den ehemaligen Radprofi Jan Ullrich, in der auch dessen Alkohol- und Drogenprobleme thematisiert werden. © Angelika Warmuth/dpa

Ehemalige Wiener Rotlicht-Größe Richard Steiner hilft Ullrich

2018 verlässt sie schließlich gemeinsam mit den Kindern die Insel. „Die Situation war irgendwann so schlimm, dass ich keine Wahl mehr hatte“. Ullrich fällt anschließend in ein Loch, hat immer mehr mit seiner Sucht zu kämpfen. „Da bin ich in ein Loch gefallen. Da kam auf einmal der Whiskey und auch Kokain dazu. Das konnte ich mir nicht vorstellen, das hat mich zerbrochen“, erklärt der einstige Star.

In dieser Zeit schottet sich Ullrich auch komplett von der eigenen Familie ab, seine Mutter und sein Bruder erkennen ihn nicht wieder, erklären sie in der Doku. Unerwartete Hilfe erhielt er zu dieser Zeit von der ehemaligen Wiener Rotlicht-Größe und heutigem Boxpromoter und Buchautor Richard Steiner, der Ullrich einen Besuch abstattete.

Rad-Star Ullrich nach Eskapaden auf Mallorca festgenommen

„Da war eine Zeit, da hat sich keiner mehr hingetraut. Und ich solle als Boxer doch dahin gehen und könnte vielleicht als ehemaliger Fremdenlegionär was schaffen. Ich habe das militärisch probiert zu lösen. Und ich habe am Ende versucht, die ganzen Hyänen, die sich seines Geldes und Ruhmes wegen versammelt haben, zu verjagen“, beschreibt Schreiner in der Doku. Er habe Ullrich das Boxen beigebracht und auch kurzzeitig von den Drogen losbekommen, jedoch konnte er ihn nicht dauerhaft davon losbekommen.

Nach weiteren Eskapaden folgte 2018 sogar eine Verhaftung. Anschließend lässt sich Ullrich zum Entzug in die Betty-Ford-Klinik in Bad Brückenau einliefern. Nach einem letzten Rückfall 2021 besiegt der 49-Jährige schließlich mithilfe von Familie und Freunden endgültig seine Suchtkrankheit – und hofft, in Zukunft wieder beruflich im Radsport tätig werden zu können.(LuHa)