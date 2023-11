Jetzt Olympia-Revanche? Ovtcharov im Viertelfinale

Dimitrij Ovtcharov steht beim WTT Champions Turnier in Frankfurt im Viertelfinale. © Tao Xiyi/XinHua/dpa

Dimitrij Ovtcharov gegen Ma Long - auf dieses Duell hoffen jetzt alle beim Tischtennis-Turnier in Frankfurt. Der deutsche Star hat das Viertelfinale bereits erreicht. Der Chinese muss noch nachziehen.

Frankfurt/Main - Der frühere Weltranglistenerste Dimitrij Ovtcharov hat beim WTT Champions Turnier in Frankfurt am Main das Viertelfinale erreicht. Der deutsche Tischtennis-Star besiegte den Schweden Mattias Falck von Werder Bremen in der Runde der besten 16 in 3:2 Sätzen.

Für Ovtcharov könnte es zu einer Olympia-Revanche gegen Ma Long kommen. Der Chinese ist in seinem Achtelfinale gegen den Ägypter Omar Assar am Donnerstagabend klarer Favorit. Bei den Olympischen Spielen in Tokio lieferten sich Ovtcharov und Ma Long 2021 ein episches Halbfinale, das der 35 Jahre alte Deutsche gegen mit 9:11 im siebten Satz gegen den dreimaligen Einzel-Weltmeister verlor.

Das „WTT Champions Frankfurt“ ist das erste internationale Tischtennis-Turnier in Deutschland seit fast vier Jahren. Die Turnierserie „World Table Tennis“ (WTT) löste während der Coronapandemie die bisherige World Tour ab. Ovtcharov gewann den Vorläufer-Wettbewerb „German Open“ in den Jahren 2017, 2014 und 2012. dpa