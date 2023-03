Johnson über neuen NFL-Vertrag: „Wir haben uns geeinigt“

Footballer Jakob Johnson hat sich mit den Las Vegas Raiders auf einen neuen Vertrag geeinigt. © Rick Scuteri/FR157181 AP/dpa

Der Stuttgarter NFL-Profi Jakob Johnson hat sich mit den Las Vegas Raiders auf einen neuen Vertrag geeinigt.

Las Vegas - „Unterschrieben ist noch nichts, bis jetzt haben wir uns nur geeinigt“, sagte der 28-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Was ich von meinem Agenten höre, ist es jetzt aber nur noch eine Formsache. Das Team meldet sich, wenn die ganzen Papiere bereit sind.“

Johnson hat damit gute Chancen auf seine fünfte Saison in der National Football League. Voraussetzung dafür ist, dass er es am Ende auch in den 53 Profis umfassenden Kader aktiver Spieler schafft. Die ersten drei Jahre spielte er für die New England Patriots, vergangene Saison war er bereits für die Las Vegas Raiders aktiv. Der auf der Position des Fullback spielende Schwabe hat sich seinen Platz in der NFL über ein Förderprogramm für internationale Talente erarbeitet. dpa