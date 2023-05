Interview: Weltrekordler Jonas Deichmann radelt 5500 Kilometer von New York nach Los Angeles - und läuft zurück

Wahl-Münchner absolvierte bereits einen Triathlon um die Welt

Jonas Deichmann begeisterte 2021 mit einem Triathlon um die Welt. Nun läuft und radelt Deichmann in der USA von Küste zu Küste. Mit der tz sprach der Extremsportler über die mentale Herausforderung und Schokoriegel.

München – Jonas Deichmann kehrt auf die Abenteuer-Bühne zurück! 2021 begeisterte Deichmann mit einem Triathlon um die Welt, lief unter anderem mit 120 Marathons am Stück durch Mexiko und wurde als „Forrest Gump Aleman“ gefeiert. Nun hat der 36-Jährige sein neues Projekt verkündet. Der Extremsportler startet am 28. Juni in New York und radelt 5550 Kilometer nach Los Angeles. Die Strecke läuft er anschließend wieder zurück, unter anderem durch das Death Valley, einen der heißesten Orte der Welt. Deichmann ist wie immer bei seinen Projekten alleine unterwegs. Das Interview mit unserer Zeitung.



Jonas Deichmann, am 29. November 2021 haben Sie Ihren Triathlon um die Welt am Odeonsplatz in München beendet. Diesen Sommer steht das nächste Projekt an, war Ihnen in der Zwischenzeit nicht langweilig?

Ich habe ja damals schon gesagt, dass die Erholung mindestens so lange dauert wie das Abenteuer. Nach meinem Triathlon habe ich viele Vorträge gehalten, das Buch und ein Film ist erschienen. Langweile ist da nicht aufgekommen (lacht). Jetzt wurde es aber auch Zeit, dass es wieder los geht. Natürlich hat es schon gekribbelt. Ich freue mich extrem darauf, das neue Projekt hatte ich schon lange im Kopf. Jetzt ist genau der passende Zeitpunkt. Eineinhalb Jahre liegen zwischen den Projekten, ich bin richtig heiß darauf! Endlich wieder ein Abenteuer.



Wieso haben Sie sich für die USA entschieden?

In Amerika von Küste zu Küste rennen und radeln ist für mich ein Kindheitstraum. Die USA ist ein Land der Freiheit, so divers, mit unterschiedlichen Leuten und Landschaften. Es wird sicher ein ganz besonderes Gefühl sein, von einem Ozean zum anderen zu laufen. Beim Radeln bist du immer relativ schnell unterwegs, beim Laufen nimmst du viele Dinge dann viel intensiver wahr. Das wird eine riesige Herausforderung. In Mexiko bin ich im Schnitt 44 Kilometer pro Tag gelaufen, jetzt werden es 50, wieder mit dem Anhänger im Schlepptau.



Können wir uns auch wieder auf den Jonas-Deichmann-Abenteurer-Bart freuen?

Auf jeden Fall! Ich rasiere mich erst nach der Ankunft (lacht).



Sie laufen auch durch Death Valley, das Tal des Todes. Ohne Extreme geht es bei Ihnen nicht, oder?

Es muss ja auch spannend bleiben. Ich will mich immer weiter entwickeln. So Extreme machen das Ganze ja interessant. Wobei ich nicht glaube, dass die Hitze die größte Herausforderung sein wird ...



Sondern die Prärie.

Genau. In Kansas erwartet mich 1000 Kilometer lang dieselbe eintönige Landschaft. Immer geradeaus. Ohne Abwechslung. Egal, in welche Richtung du schaust, du siehst immer das gleiche. Das ist mit dem Fahrrad schon hart, aber da bist du wenigsten schnell. Wenn du zu Fuß unterwegs bist, passiert einfach mal einen Monat gar nichts. Das wird mental extrem herausfordernd. Aber gemäß meinem Motto: Der nächste Schokoriegel ist nie weit weg. Das motiviert.



Auf Ihrer Reise sammeln sie auch für den guten Zweck.

World Bicycle Relief verteilt Fahrräder an Kinder oder Mitarbeiter aus dem Gesundheitssektor in Entwicklungsländern. In den ländlichen Gegenden, in denen es auch keinen öffentlichen Transport gibt, ist das so wichtig. Die Kinder laufen ja teilweise 20 Kilometer zur Schule oder können gar nicht erst zur Schule, weil sie zu weit weg ist.

Interview: Nico-Marius Schmitz