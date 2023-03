Kadiru steigt vor Joshua-Kampf in London in den Ring

Teilen

Peter Kadiru (r) tritt im April im Vorkampf vor dem Comeback von Ex-Weltmeister Anthony Joshua in London an. © Gregor Fischer/dpa

Der Schwergewichtsboxer Peter Kadiru tritt bei seinem nächsten Kampf in der O2 Arena in London an. Im Rahmen des Hauptkampfes von Ex-Weltmeister Anthony Joshua am 1. April duelliert sich der Hamburger mit dem Deutsch-Türken Hueseyin Akdemir. Das teilte sein Boxstall P2M mit.

Hamburg - Der 25 Jahre alte Kadiru ist seit einigen Wochen der Sparringspartner von Anthony Joshua in Dallas (USA). Dort bereitet sich der britische Schwergewichtsboxer im Box-Gym seines neuen Trainers Derrick James auf den Kampf gegen den US-Amerikaner Jermaine Franklin vor. Kadiru, Jugend-Olympiasieger von 2014, gewann 14 von 15 Profikämpfen, davon sieben durch K.o. dpa