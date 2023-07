Fünf Sportarten, bei denen Sie viele Kalorien verbrennen

Von: Alexander Kaindl

Mit Sport fit und gesund bleiben – ein Ziel, das sich viele Menschen setzen. Aber wie trainiert man am effektivsten? Eine Liste mit wahren Energiefressern.

München – Selten hat die Gesellschaft mehr Wert auf einen gesunden Lebensstil gelegt als in der aktuellen Zeit. Ernährung und Bewegung sind zu Kernthemen geworden, die immer mehr an Relevanz gewinnen. Ein gutes Körpergefühl ist für viele Menschen das wichtigste Ziel überhaupt.

Nur ist es manchmal gar nicht so einfach, die persönlichen Ziele zu erreichen. Vielleicht auch, weil man in Sachen Sportwissenschaft noch Nachholbedarf hat? Schließlich kann man täglich Sport treiben und kommt der Wunschfigur trotzdem nicht näher, weil die Ernährung beispielsweise nicht in Einklang mit der Bewegung ist.

Oder es ist genau andersherum – Sie achten auf die Kalorienzufuhr, kommen mit Ihrem Sport aber trotzdem nicht da hin, wo Sie gerne wären? Vielleicht hilft ja eine Auflistung der Sportarten, die massenweise Kalorien verbrennen. Wichtig zu wissen: Der Kalorienverbrauch hängt natürlich von verschiedenen Faktoren wie Gewicht, Intensität und individueller Fitness ab. Eine Stunde Sport verbrennt also bei jeder Person eine andere Anzahl an Kalorien, da die Voraussetzungen und die Ausführung unterschiedlich sein können.

Sportarten mit hohem Kalorienverbrauch: Die Klassiker Schwimmen, Radfahren und Laufen

Schwimmen: Schwimmen ist ein gelenkschonender Sport, der den gesamten Körper beansprucht. Indem Sie durch das Wasser gleiten, verbrennen Sie bis zu 500 Kalorien pro Stunde. Es ist auch eine ausgezeichnete Möglichkeit, den gesamten Körper zu trainieren und die Muskeln zu straffen. Vor allem bei Rückenproblemen kann Schwimmen helfen.

Rennradfahren: Diese Aktivität ist ideal, um Kalorien zu verbrennen. Eine Stunde auf dem Rennrad (21 bis 24 km/h) kann dafür Sorgen, dass Sie bis zu 600 Kalorien loswerden. Rennradfahren verbessert nicht nur Ihre Ausdauer, sondern stärkt auch die Beinmuskulatur. Aber Vorsicht: Die vergleichsweise hohen Geschwindigkeiten können auch gefährlich werden, fahren Sie deshalb nie ohne Helm.

Laufen: Egal, ob Sie draußen an der frischen Luft oder auf dem Laufband trainieren, Laufen ist eine hervorragende Methode, um Kalorien zu verbrennen. Es ist einfach, erfordert keine besondere Ausrüstung und kann fast überall durchgeführt werden. Durch intensives Laufen (12 km/h) können Sie locker 700 Kalorien oder mehr pro Stunde verlieren.

Schnell Kalorien verbrennen: Intensives Seilspringen und Boxen sind im Trend

Seilspringen: Überspringen Sie das Seil wie zu Kindertagen, und Sie werden erstaunt sein, wie effektiv diese einfache Übung ist. Innerhalb einer Stunde Seilspringen können Sie etwa 700 Kalorien verbrennen. Es ist eine großartige Cardio-Aktivität, die gleichzeitig Ihren Gleichgewichtssinn und Ihre Koordination fördert. Ein weiterer Vorteil: Sie brauchen kaum Platz, können die Übung zuhause ausführen und auch die Anschaffungskosten eines Seils sollten sich in Grenzen halten.

Boxen: Boxen ist voll im Trend! Es ist nicht nur ein fantastisches Ganzkörpertraining, sondern auch eine Möglichkeit, Stress abzubauen. Während einer Stunde intensiven Boxtrainings können Sie bis zu 800 Kalorien verbrennen. Das Schlagen von Sandsäcken und das Ausführen verschiedener Übungen helfen Ihnen dabei, Ihre Kraft, Geschwindigkeit und Ausdauer zu steigern.

Sport alleine reicht nicht: Auch die Ernährung ist wichtig

Kombinieren Sie diese Sportarten mit einer ausgewogenen Ernährung, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Aber Vorsicht vor überflüssigen Produkten. Bevor Sie mit einem neuen Trainingsprogramm beginnen, konsultieren Sie am besten einen Fachexperten oder Arzt, um sicherzustellen, dass es für Ihre körperliche Verfassung geeignet ist. (akl)

