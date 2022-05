Kanu-Rennsport bei den European Championships in München: Zeitplan, Modus, Tickets

ECA Canoe Sprint European Championships 2021 (Symbolbild). © IMAGO / NurPhoto/ Foto Olimpik

Im August 2022 ist der Kanu-Rennsport Teil der größten Sportveranstaltung in München seit den Olympischen Spielen 1972 - den European Championships.

München – Zwischen dem 18. und dem 21. August erwartet Fans vom Kanu-Rennsport bei den European Championships 2022 in München ein spannender Wettkampf nach dem anderen. Die deutschen Kanuten und Kanutinnen genießen hier Heimvorteil gegenüber den anderen Mannschaften. Die deutsche Equipe ist in der olympischen Nationenwertung mit mehr als 100 Medaillen führend. Entsprechend hoch sind die Erwartungen.

European Championships: Allgemeines zu Kanu-Rennsport und Zeitplan

Für Neulinge im Kanu-Rennsport erscheinen die Disziplinen extrem facettenreich und unübersichtlich. Allgemeines Wissen erleichtert den Überblick. Kanuten und Kanutinnen nutzen zwei verschiedene Wassersportgeräte:

Kajak: Hier sitzen ein, zwei oder vier Aktive in einem Boot und treiben es mit kräftigen Rotationsbewegungen mit einem Doppelpaddel an.

Canadier: Bei dieser Variante knien ein, zwei oder vier Aktive im Boot und schaffen mit einem einfachen Stechpaddel möglichst viel Vortrieb.

Dazu finden die Wettbewerbe im Kanu-Rennsport über unterschiedliche Distanzen statt. 200, 500, 1.000 und 5.000 Meter sind üblich, und zwar getrennt nach Männern und Frauen. Das erklärt, warum an nur drei Wettkampftagen bei den European Championships 2022 in München ganze 41 Medaillenentscheidungen ausgetragen werden.

Der Spielplan für die Europameisterschaften sieht folgenden Modus vor:

Bei jedem Rennen geht es um alles oder nichts.

Die Bestplatzierten eines Laufs kommen eine Runde weiter, alle andere scheiden aus.

Ob ein Qualifikationsrennen direkt in das Finale oder in ein weiteres Entscheidungsrennen mündet, hängt von der Zahl der Boote ab.

European Championships im Kanu-Rennsport: Austragungsort und Tickets

Die European Championships im Kanu-Rennsport finden in der legendären Münchner Regattaanlage statt. Diese wurde anlässlich der Olympischen Spiele 1972 gebaut und extra so konzipiert, dass die Sportler und Sportlerinnen auch bei schwierigen Wetterlagen faire Wettkampfbedingungen vorfinden. Rund um die Regattabahn herrschen meist Winde aus Nordost oder Südwest, daher wurde die gesamte Anlage passend zur Windrichtung geplant.

Der Austragungsort liegt etwa acht Kilometer vom eigentlichen Olympiapark und der Innenstadt der bayerischen Landeshauptstadt entfernt. An beiden Orten finden weitere Wettkämpfe im Rahmen der Europameisterschaften statt (zum Beispiel Leichtathletik im Olympiapark und Beachvolleyball in der Stadt). Die Zuschauer können leicht zwischen den einzelnen Veranstaltungsorten pendeln.

Tickets sind in verschiedenen Preiskategorien erhältlich. Stehplätze, die entlang der Regattabahn frei wählbar sind, kosten an einem Veranstaltungstag mit Vorläufen und Halbfinalen 10 Euro, danach fallen pro Tag 15 Euro an. Möchten Zuschauer auf einer der Tribünen Platz nehmen, richten sich die Normalpreise der Tickets nach der Nähe zur Ziellinie und dem Veranstaltungstag und liegen zwischen 20 und 40 Euro. Dauer-Tickets für alle Wettbewerbe im Kanu-Rennsport kosten:

45 Euro Stehplatz

70 Euro Tribüne startnah

105 Euro Tribüne zielnah

European Championships: Mannschaften und Stars im Kanu-Rennsport

Der Krieg in der Ukraine verschiebt das Gewicht der Mannschaften bei den European Championships im Kanu-Rennsport 2022 in München, denn einige der stärksten Mannschaften fehlen. Der Medaillenspiegel der Europameisterschaften weist zwischen 1997 und 2018 im vorderen Bereich folgendes Ranking aus:

Ungarn

Deutschland

Russland

Belarus

Polen

Tschechien

Rumänien

Slowakei

Spanien

Aufgrund des Krieges in der Ukraine hat das Board der European Championships im Einklang mit den Empfehlungen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) die Mannschaften aus Russland und Belarus von den Europameisterschaften im Kanu-Rennsport ausgeschlossen. Damit werden viele bekannte Stars der Sportart in München fehlen. Das Fernbleiben der Gegner steigert die Erwartungen, die auf den Schultern der deutschen Stars liegen. Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) kann auf ein starkes Team zurückgreifen und stellt in allen Disziplinen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die Chance auf eine vordere Platzierung haben.