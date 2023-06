Karriereende bei deutschem Schwimm-Traumpaar: Olympia-Heldin verkündet tränenreich ihren Rücktritt

Von: Luca Hartmann

Teilen

Sarah Wellbrock gehörte in den letzten Jahren zu Deutschlands erfolgreichsten Schwimmerinnen. Jetzt musste die 28-Jährige ihre Karriere beenden.

München – „Es ist an der Zeit „Leb wohl“ zu sagen“. So beginnt Sarah Wellbrock am Mittwochmorgen ihren emotionalen Post auf Instagram, in dem sie ihr Karriereende verkündet. Deutschlands Top-Schwimmerin kann nicht mehr. Der Körper streikt. Mit nur 28 Jahren muss die gebürtige Hanauerin ihre großartige Schwimmkarriere beenden

Sarah Wellbrock Geboren: 20. Juni 1994 (Alter 28 Jahre), Hanau Disziplin: Schwimmen Größte Erfolge: Weltmeisterin, Olympia-Dritte

Olympia-Dritte Wellbrock muss „Schlussstrich ziehen“

„Der Schwimmsport war fast mein ganzes Leben ein Teil von mir und hat in den letzten 18 Jahren meinen Alltag bestimmt“ schreibt Wellbrock weiter, doch sie gibt zu: „Seit über zwei Jahren kann mein Körper der Belastung nicht mehr standhalten“. Ihr Management gibt bekannt, dass Wellbrock ihre langwierigen Schulterprobleme trotz großen Aufwands nicht in den Griff bekommen habe.

Die Entscheidung hat sich die Freiwasser-Weltmeisterin sehr schwer gemacht. „Es war eine unfassbar harte Entscheidung“, erklärt Wellbrock, doch zu ihrem eigenen Wohl müsse sie nun einen Schlussstrich ziehen. „Natürlich sind unzählbare Tränen innerhalb dieses Entscheidungsprozesses geflossen und es werden mit Sicherheit auch noch einige dazu kommen“, schrieb die 28-Jährige weiter.

Sarah Wellbrock (rechts mit ihrem Mann Florian Wellbrock) hat tränenreich ihr Karriereende verkündet. © IMAGO / Ingo Kutsche und IMAGO / Christian Schroedter

Wellbrock beendet ihre Karriere als Weltmeisterin und mit Bronze bei Olympia

Wellbrock zählte in den vergangenen Jahren zu den besten und konstantesten deutschen Schwimmerinnen und gehörte im Schwimmen zu den bekanntesten Gesichtern seit Franziska van Almsick und Britta Steffen. Im Dezember 2021 heiratete sie den deutschen Olympiasieger Florian Wellbrock, der Deutschland auch bei der kommenden Schwimm-WM in Fukuoka anführt.

Ihren größten Erfolg erreichte Wellbrock bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio, als sie Bronze über die 1500 Meter Freistil gewann. Über die gleiche Distanz holte sie ein Jahr zuvor bei der WM in Südkorea Silber und mit der Freiwasserstaffel WM-Gold über die fünf Kilometer. Außerdem setzte sie sich als Aktivensprecherin der Nationalmannschaft für ihre Kolleginnen und Kollegen ein.

Nach Schwimm-Karriere: Wellbrock mit Dank an ihren Vater

Zum Ende ihres Statements bedankt sich Wellbrock bei ihren Partnern, ehemaligen Trainern und besonders emotional bei ihrem Vater: „Am wichtigsten war, ist und wird aber immer mein Papa sein, der ALLES dafür geopfert hat, dass ich meinen Weg so gehen konnte, wie ich es tat“, schreibt die 28-Jährige. Genau wie Wellbrock gab kürzlich auch ein ehemaliger Ski-Weltmeister sein Karriereende bekannt.

Unter Wellbrocks Beitrag finden sich einige Abschiedsnachrichten von Fans und Kolleginnen. Beispielsweise schreibt die britische Freistilschwimmerin Jazz Carlin: „Ich bin stolz auf dich! Was für eine unglaubliche Karriere du hattest, ich bin glücklich so viel mit dir erlebt zu haben“. Und auch der Deutsche Schwimm-Verband äußerte sich: „Mit enormem Fleiß und großer Einsatzbereitschaft hat sie beeindruckende Erfolge errungen, damit ist und bleibt Sarah Wellbrock ein leuchtendes Vorbild für den deutschen Schwimmsport“, sagt DSV-Leistungssportdirektor Christian Hansmann auf der Seite des DSV.