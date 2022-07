Kaul ohne WM-Medaille - Zehnkampf-Gold für Mayer

Musste sich am Ende mit dem sechsten Platz begnügen: Niklas Kaul. © Michael Kappeler/dpa

Die Aufholjagd von Titelverteidiger Niklas Kaul bei der Leichtathletik-WM in Eugene ist nicht wie erhofft noch auf einem Medaillenplatz im Zehnkampf zu Ende gegangen.

Eugene - Der 24 Jahre alte Mainzer musste sich mit dem sechsten Platz und 8434 Punkten zufrieden geben. Nach dem erstem Wettkampftag lag er noch auf dem 16. Rang.

Abgesehen von der persönlichen Bestleistung in 14,27 Sekunden über die 110 Meter Hürden gab es an Tag zwei keine Ausschläge nach oben. Vor allem in seiner Königsdisziplin Speerwurf blieb Kaul mit 69,74 Metern weit hinter der beim WM-Triumph 2019 in Doha aufgestellten Bestweite von 79,05 Metern zurück. Sie war ein Schlüssel zum Sensations-Coup in Katar.

Zum zweiten Mal nach 2017 gewann der Franzose Kevin Mayer mit 8816 Punkten den Weltmeistertitel. Der Weltrekordler musste vor drei Jahren wegen einer Verletzung nach dem ersten Tag den WM-Medaillenkampf beenden - und machte dem deutschen Rivalen Kaul den Weg frei zum Sieg. Silber holte sich diesmal der Kanadier Pierce Lepage mit 8701 Punkten vor dem US-Amerikaner Zachary Ziemek, der 8676 Zähler sammelte.

Einen starken WM-Einstand hatte Leo Neugebauer. Der 22-jährige Athlet von der LG Leinfelden-Echterdingen, der in Texas studiert, wurde mit 8182 Punkten Zehnter. Zwei Ränge dahinter folgte der ehemalige WM-Dritte Kai Kazmirek von der LG Rhein-Neuwied mit 8113 Punkten. Der Ulmer Tim Nowak war nach drei Fehlversuchen über die Anfangshöhe im Stabhochsprung ohne Chance. dpa