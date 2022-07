Kaum noch Chancen auf Finalrunde für Volleyballer

Das Team von Bundestrainer Michal Winiarski verlor erneut. © Matthias Koch/dpa

Die deutschen Volleyballer haben in der Nationenliga kaum noch Chancen auf den Einzug in die Finalrunde.

Osaka - Das Team des neuen Bundestrainers Michal Winiarski verlor gegen Brasilien 1:3 (27:25, 17:25, 20:25, 19:25). Deutschland hat nun drei Spiele gewonnen und sieben verloren. Das Team müsste seine beiden noch ausstehenden Spiele gewinnen und auf Patzer mehrerer Konkurrenten hoffen, um die Finalrunde noch zu erreichen.

Bester Angreifer im deutschen Team war im japanischen Osaka Tobias Brand mit 17 Punkten. Die Mannschaft tritt mit einem jungen Kader und ohne Starspieler Georg Grozer an, der sich in diesem Sommer auf die Regeneration konzentriert.

In der Nationenliga spielen die besten 16 Mannschaften der Welt bei Männern und Frauen an drei Austragungsorten über sechs Wochen gegeneinander. Nach zwölf Partien pro Team kommen die acht besten in die Finalrunde, die bei den Männern am 20. Juli im italienischen Bologna beginnt. Die Spiele in der Nationenliga sind wichtig für die Weltrangliste. dpa