Taylor Swift datet Sport-Superstar: Musik-Ikone bald vergeben?

Von: Sascha Mehr

Musikstar Taylor Swift hat sich ein Spiel der Kansas City Chiefs angeschaut. Grund war ein NFL-Star des amtierenden Super-Bowl-Champions.

Kansas City – Die Kansas City Chiefs wollen ihren Titel verteidigen und gehen erneut als der ganz große Favorit in die neue Spielzeit in der NFL. Quarterback Patrick Mahomes und seine Mannschaft demonstrierten in Woche drei gegen die Chicago Bears ihre Dominanz und ließen dem Team aus Illinois keine Chance.

Travis Kelce Geboren: 5. Oktober 1989 (Alter 33 Jahre), Westlake, Ohio, Vereinigte Staaten Team: Kansas City Chiefs Position: Tight End

NFL-Star datet Pop-Ikone

Am Ende hieß es 41:10 aus Sicht der Gastgeber, die damit den zweiten Sieg im dritten Spiel feierten. Einer der großen Leistungsträger im Team von Kansas City ist Travis Kelce, Tight End und wichtigste Anspielstation für Mahomes. Der 33-Jährige, der 2013 in der dritten Runde gedraftet wurde, ist in den USA auch außerhalb des Footballfeldes ein Star.

2016 bekam er seine eigene TV-Show, mit dem Namen „Catching Kelce.“ Der NFL-Star suchte in der Show seine Traumfrau. 50 junge Damen kämpften um die Gunst des Tight Ends, der mit einer Vorauswahl von 20 Frauen in eine Villa einzog und Woche für Woche eine oder mehrere Kandidatinnen nach Hause schickte.

Taylor Swift schaut sich ein Spiel der Kansas City Chiefs an. © IMAGO/Denny Medley

Aus der TV-Show ergab sich keine längerfristige Beziehung, doch in Sachen Liebe scheint Kelce nun seine Traumfrau gefunden zu haben. Popstar Taylor Swift hat sich ein Footballspiel der Kansas City Chiefs angeschaut und damit Gerüchte über eine sich anbahnende Beziehung mit dem Footballer angeheizt. Sie stand in einer Loge neben Kelces Mutter Donna.

NFL-Footballer Kelce und Popstar Swift ein Paar?

Seit Kelce vor einigen Wochen sein Interesse an Swift öffentlich gemacht hatte, spekulierten Fans über den Beziehungsstatus der beiden. In seinem Podcast New Heights erklärte Kelce, dass er dem Popstar gerne bei ihrem Konzert seine Nummer gegeben hätte. „Ich war enttäuscht, dass sie vor oder nach ihren Auftritten nicht redet, weil sie ihre Stimme für ihre 44 Songs schonen muss“, sagte er.

In der „Pat McAfee Show“ bestätigte Kelce kürzlich, dass er sie zu einem Spiel seiner Kansas City Chiefs ins Arrowhead Stadium eingeladen habe. Diese Einladung nahm die 33-Jährige für das Match gegen die Chicago Bears also an – Happy End offen. (smr)