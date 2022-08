Kevin Durant bleibt bei den Brooklyn Nets

Teilen

Spielt auch künftig bei den Nets: Kevin Durant (l). © John Minchillo/AP/dpa

Basketball-Superstar Kevin Durant wird auch künftig das Trikot der Brooklyn Nets in der nordamerikanischen Profiliga NBA tragen. Wie der Club aus New York City verkündete, habe sich das Management mit dem 33-Jährigen geeinigt, die Zusammenarbeit fortzusetzen.

New York City - Das große Ziel sei es weiterhin, den Meistertitel nach Brooklyn zu holen - angeführt von Durant. Erst im Vorjahr hatte er einen neuen Vierjahresvertrag unterschrieben.

Allerdings hatte es zuletzt Berichte gegeben, dass der dreimalige Olympiasieger, der einer der besten Punktesammler der Liga ist, lieber in der NBA aufhören würde, als noch mal für die Nets aufzulaufen. Durant wies das in dieser Form zurück. Allerdings wollte er den Club verlassen und hatte laut „The Athletic“ sogar die Entlassung von Trainer Steve Nash und Manager Sean Marks gefordert, damit er bleibt. Nash nahm nun aber an einem gemeinsamen Treffen der Club-Führung mit Durant im kalifornischen Los Angeles teil.

US-Nationalspieler Durant ist seit 2019 für die Nets aktiv, wartet an der Ostküste des Landes aber noch auf einen großen Erfolg. 2017 und 2018 hatte er mit den Golden State Warriors zweimal die Meisterschaft gewonnen und war dabei als überragender Akteur jeweils zum wertvollsten Spieler der Finalserie gewählt worden. dpa