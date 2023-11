Sportler (34) überraschend gestorben – er hinterlässt Lebensgefährtin und Kind

Von: Andreas Knobloch

Die Trauer in der Sportwelt ist groß. Der Surfer Israel Baron ist tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden, er hinterlässt eine kleine Familie.

El Salvador – Breites Grinsen, Surfergruß, lockige, schwarze Haare und traumhaftes Panorama. Der Sportler Israel Barona schien ein glückliches Leben zu führen und teilte viele Eindrücke seines Schaffens auch gerne auf Instagram. Ob auf seinem Surfbrett in den sieben Weltmeeren oder in der Hängematte am Strand, auch seine Lebensgefährtin und sein Kind zeigte er auf einigen Fotos. Doch am 31. Oktober kam die schockierende Nachricht.

Surfer Israel Baron im Alter von 34 Jahren überraschend verstorben

Israel Barona ist überraschend verstorben. Das Olympische Komitee Ecuadors – seines Geburtslandes – vermeldete den Tod des 34-Jährigen. „Wir sprechen der Familie unser tief empfundenes Beileid aus, nachdem der großartige Sportler vom Team Ecuador, Israel Barona Matute, gestorben ist. Ruhe in Frieden, Champion ...“, heißt es auf X (vormals Twitter).

Medienberichten zufolge starb Barona am 31. Oktober in einem Hotel in El Salvador, wo er sich für einen Wettkampf aufhielt. Derzeit geht die Polizei den lokalen Medien zufolge – wie beispielsweise dem ecuadorianischen Portal ole.com – von einem Herzinfarkt aus. Auch der ecuadorianische Sportminister äußerte sich auf X: „Der frühe Tod von Israel Barona berührt mich sehr. Mein Beileid gilt seiner Familie und seinen Freunden. Wir sind auf Ihrer Seite.“ Primicias.ec zufolge, wurde Barona nachts noch in ein Krankenhaus gefahren, kam dort aber nicht lebend an.

Barona hinterlässt neben Frau und Kind auch berühmte Schwester, die an Olympia teilnahm

Auch sein chilenischer Surferkollege Jonathan Zambrano Chila postete emotionale Worte auf Instagram, in denen er die letzten gemeinsamen Momente erwähnte. Barona war vor allem in Südamerika und bei heimischen Wettbewerben erfolgreich. Der Sportler hinterlässt seine Lebensgefährtin Marie-Christine Amyot und seinen kleinen Sohn.

Um Barona trauert auch seine berühmte Schwester Dominic Isabel „Mimi“ Barona, die als einer der bekanntesten Surferinnen in Ecuador gilt und unter anderem an den Olympischen Spielen teilnahm. Auch in der Nordsee kam es 2020 zu einem Surfer-Drama, es wurde diskutiert, ob das „Cappucino-Coast“-Phänomen schuld war.

