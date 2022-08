Kletter-Olympiasiegerin auch in München Gold-Favoritin: „Es ist ein immenser Druck“

Von: Nico-Marius Schmitz

Teilen

Janja Garnbret in Aktion. © PanoramiC / Imago

Janja Garnbret ist die große Favoritin auf Gold bei den European Championships in München. Wir haben mit dem Kletter-Star gesprochen.

München – Auch im Klettersport gibt es einen FC Bayern München. Dürfen wir vorstellen: Janja Garnbret, 23, aus Slowenien. Olympiasiegerin, zudem gewann sie neun Mal den Gesamtweltcup. In München gilt Garnbret als große Gold-Favoritin im Lead, Bouldern und Combined. Das Interview mit unserer Zeitung.

Janja Garnbret, auch in München erwartet jeder Gold von Ihnen. Ist das anstrengend?

Es liegt schon viel Gewicht auf meinen Schultern, das ist ein immenser Druck. Alle erwarten immer nur den Sieg. Aber ich versuche trotzdem, viel Spaß zu haben. Du bekommst keinen Sieg geschenkt. Die anderen Athleten sind ja genauso hungrig zu gewinnen.

Sie sind teilweise selbst nach einem Sieg unzufrieden. So war es nach dem Weltcup in Chamonix.

Die Route war in allen Durchgängen viel zu einfach. Damit war ich überhaupt nicht zufrieden. Ich habe da den Respekt vermisst gegenüber den Sportlern, die den Klettersport pushen wollen, die an ihre Grenzen gehen möchten. Wir ordnen dem Training alles unter, bereiten uns monatelang vor. So eine Route, das ist nicht das, wofür ich jeden Tag alles gebe.

Nach Ihrem Olympia-Sieg haben Sie eine Pause von Kletter-Wettbewerben genommen. Warum?

Das olympische Jahr war sehr anstrengend. Es hat mich mental ausgelaugt. Erst wurden die Olympischen Spiele verschoben, man musste sein Training also wieder komplett umstellen. Und auch dann war lange nicht sicher, ob Olympia stattfindet. Das Warten auf die endgültige Entscheidung war echt nicht einfach. Ich wollte meinen Geist nach Olympia wieder auffrischen. Ich will immer 100 Prozent bereit und motiviert sein. Darum habe ich mich Projekten am Felsen gewidmet und eine Zeit lang nur draußen geklettert. In der Natur zu sein, das gibt mir jedes Mal die Kraft wieder zurück.

Müssen Sie sich dazu zwingen, nach dem Outdoor-Klettern wieder in die Halle zurückzukehren?

Ich liebe beide Disziplinen. Wenn ich in der Halle bin, habe ich die ganze Zeit den Felsen im Kopf. Wenn ich dann aber am Felsen klettere, denke ich die ganze Zeit an den nächsten Wettbewerb.

Was erwarten Sie sich von dem Wettbewerb in München?

Ich habe hohe Erwartungen an mich selbst. Natürlich möchte ich überall gewinnen. Aber ich glaube, es wird ein tolles Event, weil es eben nicht nur die Kletter-Europameisterschaften gibt. Ich hoffe, dass ich Zeit haben werde, um mir auch andere Sportarten anzuschauen. Beachvolleyball ist ja gleich um die Ecke. Ansonsten versuche ich, die anderen slowenischen Athleten anzufeuern.