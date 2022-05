Klettern bei den European Championships in München: Zeitplan, Modus, Tickets

Klettern: Europameisterschaften im Bouldern 2010 (Symbolbild). © imago sportfotodienst

Vom 11. bis zum 21. August 2022 finden in der bayerischen Landeshauptstadt München die European Championships statt. Auch beim Klettern geht es um Medaillen.

München – Bei den European Championships in München ist das Klettern dabei. Der Deutsche Alpenverband unterstützt den Ausrichter der Europameisterschaften im Klettern, den internationalen Kletterfachverband IFSC (International Federation of Sport Climbing), mit seiner Erfahrung. Zuschauer erwarten spannende Wettkämpfe in den Disziplinen Lead, Speed, Bouldern und Combined (bestehend aus Bouldern und Lead).

European Championships im Klettern: Allgemeines und Termine

Die European Championships im Klettern finden vom 11. bis zum 18. August in München statt. Die Wettbewerbe, die zu acht Medaillen-Entscheidungen führen, werden im Herzen der Stadt auf dem malerischen Königsplatz ausgetragen. Der Veranstaltungsort für das Klettern dient auch als Austragungsort für die Europameisterschaften im Beachvolleyball.

Insgesamt 300 Sportler und Sportlerinnen nehmen an den Kletter-Wettkämpfen teil. Der Veranstalter plant folgende Termine:

Donnerstag, 11. August 2022, ab 10 Uhr: Qualifikation Bouldern Männer, Qualifikation Lead Frauen

Freitag, 12. August 2022, ab 10 Uhr: Qualifikation Bouldern Frauen, Qualifikation Lead Männer

Samstag, 13. August 2022, ab 9 Uhr: Halbfinale und Finale Bouldern Männer, Halbfinale und Finale Lead Frauen

Sonntag, 14. August, 2022, ab 9 Uhr: Halbfinale und Finale Bouldern Frauen, Halbfinale und Finale Lead Männer

Montag, 15. August 2022, ab 12:30 Uhr: Qualifikation und Finale Speed Frauen, Qualifikation und Finale Speed Männer

Dienstag, 16. August 2022: Ruhetag Klettern

Mittwoch, 17. August 2022, ab 15 Uhr: Combined Finale Frauen

Donnerstag, 18. August 2022, ab 15 Uhr: Combined Finale Männer

European Championships im Klettern: Mannschaften und Stars

Der Krieg in der Ukraine überschattet auch die Europameisterschaften 2022 in München. Das Board der European Championships folgt den Empfehlungen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und schließt Teilnehmer und Mannschaften aus Russland und Belarus von der Teilnahme aus. Alle neun an der Veranstaltung beteiligten Sportverbände tragen diese Entscheidung mit und bekräftigen ihre Unterstützung der Ukraine. Das gilt auch für das Klettern.

Trotzdem dürfen sich die Zuschauer auf viele Stars der Sportart freuen und ihre Idole in Aktion erleben. Für Deutschland geht zum Beispiel Alma Bestvater in der noch jungen olympischen Disziplin für Deutschland an den Start. Die 1996 geborene Athletin blickt unter anderem auf diese Erfolge zurück:

2017: Dritte der Deutschen Meisterschaften Lead

2018: Fünfte beim IFSC Climbing Worldcup Bouldern, Hachioji (JPN)

2018: Sechste beim IFSC Climbing Worldcup Bouldern, Vail (USA)

2018: Deutsche Meisterin Bouldern

2018: Sechste der Deutschen Meisterschaften Olympic Combined

2018: Vierte der Deutschen Meisterschaften Lead

2019: Deutsche Meisterin Olympic Combined

2019: Vierte der Deutschen Meisterschaft Bouldern

2020: Fünfte der European Championships Bouldern, Moskau (RUS)

2020: Neunte der European Championships Combined, Moskau (RUS)

2021: Fünfte der Deutschen Meisterschaft Bouldern

European Championships im Klettern: Tickets

An den ersten beiden Tagen der European Championships im Klettern ist der Eintritt frei. Damit Zuschauer zuverlässig Anspruch auf einen Sitzplatz erlangen, ist es möglich, für 20 Euro pro Tag von der „Save Your Seat“-Option Gebrauch zu machen. An allen anderen Tagen sind Tickets von 20 bis 40 Euro pro Einzelkarte erhältlich. Für Fans, die an allen Tagen mit ihren Stars mitfiebern möchten, ist eine Dauerkarte für 165 Euro interessant. Diese sichert auch an den Tagen mit freiem Eintritt den Zugang zu den Wettbewerben, allerdings ist kein Sitzplatz garantiert. Außerdem sind für viele Personengruppen und für Kinder Ermäßigungen eingeplant.