Knicks holen achten Sieg - Nuggets bezwingen Grizzlies

Nikola Jokic (l) setzte sich mit den Denver Nuggets gegen die Memphis Grizzlies mit Steven Adams durch. © David Zalubowski/AP/dpa

Die New York Knicks mit dem deutschen Basketball-Profi Isaiah Hartenstein haben in der NBA den achten Sieg in Serie verbucht.

New York - Kein Team in der besten Basketball-Liga der Welt hat derzeit einen solchen Lauf. Gegen Titelverteidiger Golden State Warriors gewannen die Knicks im Madison Square Garden am Dienstagabend (Ortszeit) klar mit 132:94. Hartenstein kam in knapp 19 Minuten auf dem Feld zu zwei Punkten, fünf Rebounds und drei Vorlagen. Für die Knicks war es der erste Heimsieg gegen die Warriors seit Februar 2013.

Im Spitzenspiel der Western Conference holten die Denver Nuggets ein 105:91 gegen die Memphis Grizzlies und übernahmen mit ebenfalls 19 Siegen und 11 Niederlagen die Tabellenführung. Nikola Jokic kam für die Nuggets mit 13 Punkten, 13 Rebounds und 13 Vorlagen zu einem sogenannten Triple Double mit zweistelligen Werten in drei Kategorien. Die meisten Punkte gelangen Ja Morant mit 35 für die Grizzlies.

Zuvor beendeten die Washington Wizards eine Serie von zehn Niederlagen in der nordamerikanischen Liga und gewannen 113:110 gegen die Phoenix Suns. Kyle Kuzma war mit 29 Punkten der erfolgreichste Werfer der Wizards, Landry Shamet gelangen 31 Zähler für die Suns, die erneut auf den angeschlagenen Devin Booker verzichten mussten. dpa