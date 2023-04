Knicks machen Playoff-Einzug perfekt - Lakers wahren Chancen

Teilen

Führte die Lakers erneut zum Sieg: Anthony Davis (M). © Michael Wyke/AP/dpa

Die New York Knicks um Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein haben den Einzug in die Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NBA perfekt gemacht.

New York - Durch den 118:109-Heimsieg gegen die Washington Wizards ist dem Team der Platz in der Finalrunde der Eastern Conference nicht mehr zu nehmen. Hartenstein kam von der Bank aus auf rund 22 Minuten Einsatzzeit, in denen ihm neun Punkte und acht Rebounds gelangen.

Auch die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James und den deutschen Nationalspieler Dennis Schröder haben die direkte Qualifikation für die Finalrunde weiter fest im Blick. Bei den Houston Rockets gewannen die Lakers mit 134:109. Herausragender Spieler beim Team aus Kalifornien war Anthony Davis mit 40 Punkten. James gelang mit 18 Punkten, zehn Rebounds und elf Assists ein Triple-Double, Schröder kam auf einen Punkt.

Lakers nah an Platz sechs

In der Tabelle der Western Conference liegen die Lakers auf dem siebten Platz, die besten sechs Teams jeder Conference erreichen direkt die Playoffs. Diesen sechsten Platz hält aktuell Titelverteidiger Golden State Warriors, der allerdings bei den Denver Nuggets mit 110:112 verlor und nur einen Sieg vor den Lakers liegt. Zudem haben die Warriors bereits ein Spiel mehr absolviert.

Den nächsten Rückschlag mussten unterdessen die Dallas Mavericks um Maxi Kleber hinnehmen. Bei den Atlanta Hawks kassierten die Texaner trotz 41 Punkten von Topstar Kyrie Irving eine bittere 130:132-Niederlage nach Verlängerung und laufen Gefahr, selbst die Teilnahme am Play-in-Turnier zu verpassen.

Dieses bestreiten in beiden Conferences die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn, die die jeweils letzten beiden Playoff-Plätze untereinander ausmachen. Die Mavericks liegen aktuell auf Rang elf, einen Sieg hinter dem Zehnten Oklahoma City Thunder. Kleber kam nur siebeneinhalb Minuten zum Einsatz und erzielte in dieser Zeit zwei Punkte.

Besser lief es für das Brüderpaar Franz und Moritz Wagner, das mit Orlando Magic einen ungefährdeten 128:102-Heimsieg gegen die abgeschlagenen Detroit Pistons feierte. Franz Wagner gehörte zur Startformation und kam auf 16 Punkte, fünf Rebounds und acht Assists. Sein Bruder Moritz steuerte von der Bank kommend elf Punkte zum Sieg bei.

Allerdings hat Orlando kaum noch realistische Chancen auf die Playoffs. Als Tabellenzwölfter in der Eastern Conference müsste das Team aus Florida alle vier verbleibenden Saisonspiele gewinnen und auf Schützenhilfe der Konkurrenz hoffen. dpa