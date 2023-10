Seltene Lungenentzündung: Olympia-Legende ringt auf Intensivstation um ihr Leben

Von: Christoph Klaucke

Gold, Silber, Bronze: Mary Lou Retton war der große Star bei Olympia 1984. Jetzt ringt die Turn-Ikone um ihr Leben. Eine seltene Lungenentzündung macht das Atmen unmöglich.

München – Große Sorgen um „America‘s Sweetheart“: Mary Lou Retton ringt im Krankenhaus um ihr Leben. Die Olympiasiegerin und fünffache Medaillengewinnerin von Los Angeles 1984 liegt seit über einer Woche auf der Intensivstation. Eine seltene Form der Lungenentzündung macht das selbstständige Atmen derzeit unmöglich.

Mary Lou Retton Geboren: 24. Januar 1968 (Alter 55 Jahre), Fairmont, West Virginia, Vereinigte Staaten Größe: 1,45 m Kinder: McKenna Kelley, Shayla Rae Kelley, Skyla Brae Kelley, Emma Jean Kelley Größter Erfolg: Olympiasiegerin 1984

Mary Lou Retton liegt im Sterben – Olympia-Legende ist nicht krankenversichert

Der Zustand der Turn-Ikone ist kritisch. Die Schocknachricht veröffentlichte Tochter McKenna Kelley auch im Namen ihrer drei Schwestern auf Instagram.

„Aus Respekt vor ihr und ihrer Privatsphäre werde ich nicht alle Details bekannt geben“, schrieb Kelley. Mit der traurigen Botschaft verband die Tochter einen Spendenaufruf, denn: Mary Lou Retton ist nicht krankenversichert.

Superstar bei Olympia 1984 in L.A.: Mary Lou Retton. © USA TODAY Sports/Chuck Muhlstock/Imago

„America‘s Sweetheart“ bekommt lebenswichtige Unterstützung von Fans

Die Familie bat um Gebete – und hofft auf finanzielle Unterstützung. Über eine Crowdfunding-Seite sollten für die Deckung der medizinischen Kosten 50.000 Dollar gesammelt werden. Am Mittwoch waren bereits über 140.000 Dollar zusammengekommen, das Spendenziel wurde fast um das Dreifache überboten – vergessen haben die US-Bürger „America‘s Sweetheart“ nicht.

In den USA ist Retton eine Legende und genießt große Popularität. Die 55-Jährige war eine der prägenden Athletinnen von L.A. 1984, sie gewann als erste US-Amerikanerin die Goldmedaille im Mehrkampf, zudem sicherte sich die damals 16-Jährige Silber im Sprung und mit dem Team sowie Bronze beim Bodenturnen und am Stufenbarren.

Auch nach ihrer aktiven Karriere blieb sie im Rampenlicht. Die 1,45 m kleine Retton hatte kleinere Gastauftritte in Fernsehserien und Kinofilmen wie „Baywatch“ oder „Die Geister, die ich rief...“ an der Seite von Bill Murray.

1993, fast zehn Jahre nach ihren Olympiaerfolgen, wurde sie in einer landesweiten Umfrage zur beliebtesten Athletin der USA gewählt. Retton ist bei ihren Fans offenbar heute noch sehr beliebt. Auch Elena Fanchini will kämpfen, das italienische Ski-Ass ist zum zweiten Mal an Krebs erkrankt. (ck/sid)