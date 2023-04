Kür bei Weltcup-Finale ohne Reiterin Klimke

Dressurreiterin Ingrid Klimke auf dem Pferd Franziskus. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Dressurreiterin Ingrid Klimke kann in der Kür beim Weltcup-Finale am Samstag in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska nicht im Sattel von Franziskus an den Start gehen. Wie die Deutsche Reiterliche Vereinigung mitteilte, habe sich der Hengst „akut vertreten“ und sei nicht einsatzfähig.

Omaha - „Ich bin traurig, dass wir hier so unerwartet nicht in der Kür antreten können“, sagte die 55 Jahre alte Klimke aus Münster: „Das Wohl von Franz steht an erster Stelle und im Hinblick auf die kommende grüne Saison haben wir ihn zurückgezogen.“ dpa