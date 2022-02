Langer feiert 43. Sieg auf Golf-Senioren-Tour

Bernhard Langer in Aktion beim Charles Schwab Cup Championship Golfturnier im November 2021. © Ross D. Franklin/AP/dpa

Golf-Routinier Bernhard Langer ist nur noch zwei Erfolge von einem weiteren Rekord auf der PGA Champions Tour entfernt.

Naples - Der 64 Jahre alte Ausnahme-Golfer aus Anhausen gewann am Sonntag (Ortszeit) das Turnier in Naples im US-Bundesstaat Florida und feierte damit seinen 43. Sieg bei den über 50-Jährigen. Langer setzte sich im Tiburón Golf Club mit insgesamt 200 Schlägen vor dem Amerikaner Tim Petrovic (203 Schläge) und Retif Goosen aus Südafrika (204) durch. „Ich fühle mich gut rund um diesen Golfkurs“, sagte Langer in einem ersten Interview im US-Fernsehen.

Damit fehlen der ehemaligen Nummer eins der Welt nur noch zwei Siege zur Bestmarke von US-Legende Hale Irwin, der 45 Turniere auf der US-Senioren-Tour gewann. „Ich bin hinter dir her“, sagte Langer.

Der Masters-Sieger von 1985 und 1993, der in Florida lebt, ist seit Jahren der dominante Ü50-Spieler. Erst im vergangenen Jahr gewann er zum sechsten Mal die Saison-Gesamtwertung. Derzeit steht er dort auf Rang zwei. dpa