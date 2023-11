Las Vegas Raiders entlassen Coach McDaniels

Muss bei den Las Vegas Raiders gehen: Josh McDaniels. © John Locher/AP/dpa

Die Las Vegas Raiders haben sich von Trainer Josh McDaniels getrennt. Das teilte das Team der amerikanischen Football-Liga NFL mit.

Berlin - Auch General Manager Dave Ziegler musste einen Tag nach der 14:26-Niederlage gegen die Detroit Lions mit dem erneut starken Amon-Ra St. Brown gehen. „Nach reiflicher Überlegung, was die Raiders brauchen, um voranzukommen, habe ich beschlossen, mich von Josh und Dave zu trennen“, sagte Eigentümer Mark Davis in einer Erklärung. Wer die Raiders, die am Sonntag gegen die New York Giants antreten, als Interimstrainer übernehmen wird, ist noch offen.

Den Raiders um den Stuttgarter Jakob Johnson droht die nächste enttäuschende NFL-Saison, fünf von acht Spielen haben sie bisher verloren. Die Raiders kommen auch mit dem neuen Quarterback Jimmy Garoppolo offensiv überhaupt nicht ins Rollen. Star-Passempfänger Davante Adams hatte gegen Detroit nur einen Fang über sieben Yards. Die sechs weiteren Würfe in seine Richtung kamen nichts an. dpa