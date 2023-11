Las Vegas Raiders entlassen deutschen NFL-Star Johnson

Von: Christoph Wutz

Drucken Teilen

Jakob Johnson ist jetzt ein Free Agent. Die Raiders stellten den deutschen NFL-Profi frei. Doch eine Rückkehr zum Franchise aus Las Vegas ist möglich.

Las Vegas – 2019 erfüllte sich für Football-Profi Jakob Johnson der große Traum von der NFL. Damals heuerte er bei den New England Patriots an. Im vergangenen Jahr nahmen die Las Vegas Raiders den Fullback unter Vertrag. Doch jetzt entließ der Klub aus Nevada den 28-Jährigen überraschend. Allerdings bleibt für den in Stuttgart geborenen Footballer eine Hintertür offen.

Jakob Elijah Johnson Geboren: 15. Dezember 1994 (Alter 28 Jahre), Stuttgart Position: Fullback Bisherige Klubs: Stuttgart Scorpions (2018), New England Patriots (2019 bis 2021), Las Vegas Raiders (2022 bis 2023)

„Teil des Business“: Las Vegas Raiders entlassen deutschen NFL-Star Johnson

Das teilte Johnson selbst über seinen Account auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) mit. In der laufenden NFL-Saison hatte stand er in acht von zehn Partien auf dem Feld. Zuletzt fehlte er allerdings im Aufgebot von Las Vegas, nachdem er in der achten Woche in der Partie gegen die Detroit Lions eine Gehirnerschütterung erlitten hatte.

Im Football-Podcast „What happens in Vegas“, den er gemeinsam mit Sportjournalist Christoph „Icke“ Dommisch pflegt, äußerte sich der Fullback inzwischen zu seiner Entlassung. „Es ist eben die Zeit im Jahr, in der wegen Verletzungen und aus verschiedenen Gründen mehr Roster-Moves (Wechsel im Kader, Anm. d. Red.) passieren“, war Johnson ruhig um eine Erklärung hinter der Entscheidung seines ehemaligen Klubs bemüht. „Diesmal war ich am kürzeren Ende der Stange. Das ist ein Teil der NFL und des Business“, sagte er weiter.

Jakob Johnson ist nicht länger Fullback bei den Las Vegas Raiders. © Icon Sportswire / Imago

NFL-Comeback für Johnson? Raiders „hoffen, dass sich etwas ergibt“

Auch die Raiders nahmen Stellung zu ihrem Entschluss: „Man muss Entscheidungen treffen, schwierige Kaderentscheidungen. Wir werden das schon hinkriegen und hoffen, dass sich in naher Zukunft etwas ergibt, um ihn zurückzuholen“, erklärte Interims-Cheftrainer Antonio Pierce – hielt Johnson damit aber auch die Hintertür für ein Comeback offen.

Las Vegas hinkt seinen Ansprüchen in dieser Saison hinterher. Erst Anfang dieses Monats hatten sich die Raiders von Trainer Josh McDaniels getrennt, der Johnson bereits bei den Patriots trainiert hatte. Auch Angriffstrainer Mick Lombardi und General Manager Dave Ziegler mussten gehen. Pierce trat die Nachfolge McDaniels‘ an.

Kehrt er bald in die NFL zurück? Raiders-Coach äußert sich im Video über Johnson

Ex-NFL-Profi Johnson verrät Details zu Entlassung: „Du weißt, was Sache ist“

In dem Podcast, der Blicke hinter die Kulissen seiner Anstellung beim Franchise aus Nevada geben sollte, sprach Johnson auch über Einzelheiten seiner Freistellung. „Wenn du in der NFL released (entlassen, d. Red.) wirst, ist, glaube ich, von jedem die Erfahrung sehr ähnlich“, so Johnson, der den Verlauf detailliert schilderte: „Meist gibt es einen bestimmten Mitarbeiter von den Staff Operations, der auf die Jungs wartet. Wenn der mit dir redet, weißt du schon, was Sache ist“, verriet er weiter.

„Dann geht es recht schnell zum GM (General Manager, d. Red.), ein kurzes Gespräch, man bedankt sich gegenseitig, bleibt professionell und danach holst du dein Zeug aus dem Locker Room, sagst Goodbye zu den ganzen Trainern und Equipment-Leuten“, blickte der 28-Jährige sachlich auf seine Entlassung, die erst wenige Tage zurückliegt. Verbittert gegenüber den Raiders sei er nicht, sagte Johnson. Dies sei „die falsche Energie. Es ist der falsche Moment, um verbittert zu sein. Die NFL ist wie die NFL und das Business eben ist. Die persönlichen Dinge und die Beziehungen seien einmal dahingestellt. Wie ich darüber denke und was das mit mir macht, hat im Endeffekt keine Auswirkung darauf, was passiert“, reagierte der in Stuttgart geborene Footballer nüchtern und klar.

Fullback Jakob Johnson bei seinem letzten Einsatz für die Raiders gegen die Detroit Lions am 30. Oktober. © ZUMA Wire / Imago

Fullback Johnson möchte nach Freistellung in die NFL zurück – „Wo, ist mir egal“

Dem 28-Jährigen gehe es jetzt darum, „den Fokus auf die Dinge zu legen, die jetzt auf mich zukommen. Mal sehen, wie die Reise weitergeht und wo die Reise hingeht. Aber weiter gehen die Reise und das Leben immer“, gab er sich optimistisch. Vorerst werde er in Las Vegas trainieren. Er ziehe aber auch in Erwägung, nach Florida, wo er auch während der Off-Season lebt, zu ziehen.

Johnsons Ziel sei es nun, möglichst bald wieder auf dem Football-Feld zu stehen. „Wo das ist, ist mir eigentlich egal“, sagte er bei „What happens in Vegas“. (wuc/dpa)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen – und so geht es.