Las Vegas Raiders trennen sich von Quarterback Carr

Die Las Vegas Raiders haben sich von Quarterback Derek Carr getrennt. © Mark J. Terrill/AP/dpa

Quarterback Derek Carr wird ab der kommenden NFL-Saison nicht mehr für die Las Vegas Raiders auflaufen. Das Team aus der amerikanischen Football-Liga hat sich vom 31-Jährigen getrennt.

Las Vegas – Damit sparen die Raiders 40,4 Millionen US-Dollar an Gehältern ein. Carr ist nach neun Jahren bei den Raiders zum ersten Mal in seiner NFL-Karriere vereinslos und kann sich einen neuen Club aussuchen.

„Wir haben viel Respekt für Derek Carr und dafür, was er für die Raiders-Organisation in den vergangenen neun Jahren bedeutet hat. Derek hat in dieser Liga großartige Dinge geleistet“, erklärten Las Vegas' Cheftrainer Josh McDaniels und Manager Dave Zeigler in einer Stellungnahme des Clubs. Carr lief seit 2014 für Las Vegas auf. Mit Pässen über 35 222 Yards und für 217 Touchdowns führt der Quarterback die Bestenliste des Teams an.

In dieser Saison konnte Carr aber weniger überzeugen: In den letzten beiden Partien der Hauptrunde wurde der Quarterback nicht eingesetzt, die Raiders verpassten mit sechs Siegen und elf Niederlagen die Playoffs. dpa