Motorsportlerin Laura-Marie Geissler über Sexismus: „Man muss seine Stimme erheben, bis hierhin und nicht weiter!“

Laura-Marie Geissler (24) saß schon mit zehn Jahren im Kart. Erste Rennen ist die Starnbergerin aber erst 2021 gefahren. Kürzlich hat ein großes Medium sexistisch über sie berichtet. Ein Gespräch mit der Motorsportlerin über Grenzen, Familie und Träume.

Laura-Marie Geissler, Sie saßen mit zehn schon im Kart, haben mit 16 Ihre Rennlizenz erworben. Das erste Rennen sind Sie dann erst 2021 gefahren. Warum ist der Einstieg in den Motorsport so schwer?

Der Einstieg ist einfach brutal kostenintensiv. Wenn man Geld hat, ist man recht schnell im Motorsport drin. Wenn man kein Geld hat, kann es gut sein, dass man auch nie reinkommt. Talent reicht nicht, man braucht die Übung am Auto und das kostet nun mal viel Geld. Daher ist es ein Sport für Superreiche. Ich hatte Glück, dass ich auf der Nordschleife gescoutet worden bin. Ich habe am Nürburgring Instruktionsfahrten gegeben.

Bei der Porsche Sprint Challenge in Spielberg ist dann ein Fahrer abgesprungen, Sie sind eingesprungen und gleich aufs Podium gefahren. Was war das für ein Gefühl?

Das war verrückt. Früher sind wir aus Spaß oder Fortbildung gefahren. Jetzt ging es aber um was. Diesen Anspruch hat man im ganzen Fahrerfeld gemerkt. Den Konkurrenzdruck hast du sofort gespürt, es hat sich ein Kampfgefühl bei mir entwickelt. Das sorgt noch mal für ein ganz anderes Fahrgefühl. Ich hätte nicht gedacht, dass man so schnell in ein Feld kommt, in dem sie wirklich die Messer zwischen den Zähnen haben.

Was haben Sie sich gedacht, als Sie in Spielberg nach den Rennen aus dem Auto gestiegen sind?

Entweder man zahlt total viel, um diesen Moment zu erleben, oder man hat brutal hart dafür gearbeitet. Dementsprechend gehst du dann auch in den Kampf. Ich habe mir gesagt: Das muss jetzt einfach klappen, ich werde jetzt alles geben. Ich wusste, dass ich nicht viele Chancen bekomme, um mich zu beweisen. Der ganze Weg, den du bislang gegangen bist, ist auf diesen Moment zugelaufen. Und von diesem Moment hängt deine ganze Zukunft ab. Das ist ein absolutes Adrenalingefühl. Wenn man das einmal so gespürt hat, weiß man auch, warum man diesen verrückten Sport weiter macht. Und dieses Gefühl macht echt süchtig. Wenn man da Blut leckt, ist es schwierig, da auch wieder rauszukommen. Und wenn man sich auf „Teufel komm raus“ im Motorsport etablieren möchte, kommt man auch auf neue Ideen.

Sie hatten beispielsweise neue Ideen, um ihre teure Leidenschaft Motorsport zu finanzieren.

Für mich als junge Sportlerin ist das Sponsorensystem mit den veralteten Strukturen Mist. Ich wollte nicht von den riesigen Firmen abhängig sein, die einfach mit einer Frau werben möchten. Ich hatte ein cooles Marketing im Kopf, dynamisch und innovativ, ohne dieses brutale Abhängigkeitsverhältnis.

Sie haben auf digitale Innovationen gesetzt. Können Sie uns Ihr NFT-Projekt erklären?

Ich habe ein Auto kreiert, auf dem ich keine großen Sponsoren draufhaben wollte. Ich wollte mit dem Design auf eine Problematik aufmerksam machen, nämlich die Objektifizierung von Sportlern. Das Auto soll Merkmale einer Beauty-OP darstellen. Auf Instagram habe ich schon gemerkt, dass das Design super angekommen ist. Ich habe mein Auto digitalisiert und in 1000 NFT-Anteile aufgeteilt. Die Community konnte also ein Stück meines digitalen Autos für 30 bis 40 Dollar kaufen. Mit einem NFT kommen dann Exklusivzugänge für die Fans. Treffen auf der Rennstrecke beispielsweise oder Merchandise. Die Geldflüsse sind super transparent. Die Käufer sehen meine Einnahmen und wofür ich das Geld ausgebe. Man holt die Leute ab und lässt sie ganz nah an der Karriere teilnehmen.

Ist diese Idee finanziell aufgegangen?

Ich konnte mir die Saison nicht ganz refinanzieren, es gab ja auch den Krypto-Crash. Trotzdem hatten wir eine große Aufmerksamkeit mit diesem Projekt. Ich konnte mir eine Community aufbauen und habe viel über innovative Finanzierungsmodelle gelernt. Dieses Jahr werden wir den Schritt Richtung Metaverse gehen und schauen, was man dort alles bespielen kann.

Sie haben die Objektifizierung von Sportlern angesprochen. Der Stern schrieb in einem Artikel unter ein Bild, das Sie mit Ihrem Freund Jimi Blue Ochsenknecht zeigt: „Wo landen die Augen von Jimi Blue Ochsenknecht? Die Auswahl ist groß: Brüste, Porsche oder die Augen seiner Neu-Freundin.“ Im Artikel selbst stand dann: „Jimi Blue Ochsenknecht heizt sich auf jeden Fall im Rennstall neben seiner BH-losen Freundin auf.“ Sie haben sich via Social Media deutlich zu Wort gemeldet, der Stern hat die entsprechenden Passagen gelöscht. Wie fühlt man sich, wenn man das ganze Leben hart an seinem Traum vom Profisport arbeitet – und dann in so einem Artikel doch auf das Aussehen reduziert wird?

Ich konnte das nicht glauben. Ein renommiertes Blatt schreibt sowas, während ich neben meinem Auto gegen Objektifizierung stehe. Ich lese viele Berichte über mich, die schwierig sind, eine gewisse Tendenz haben. Weil ich, mal blöd gesagt, eben nicht nach Motorsport aussehe. Der Artikel hat mich dann aber die ganze Nacht beschäftigt. Ich habe mich gefragt: Spinne ich jetzt, oder spinnt die Gesellschaft? Das hat in mir gearbeitet. Ich habe dann auch mit meiner Mentorin gesprochen und ihr gesagt, dass mir der Artikel im Kopf hängen bleibt und ich es heftig finde, was dort geschrieben wird. Sie hat mir auch sofort gesagt: „Laura, das ist nicht mehr lustig, das ist absolut sexistisch.“ Das war einfach nur verletzend und übergriffig. Da muss man seine Stimme erheben, bis hierhin und nicht weiter! Das ist nämlich dann irgendwann keine Berichterstattung mehr, sondern Mobbing, Hetze und Sexismus. Sowas muss man beim Namen nennen. Das war einfach scheiße. Ich hoffe, dass sich die Medien da strengere Richtlinien setzen und wirklich auf ihre Berichterstattung achten und niemanden diskriminieren. Das hat dann auch nichts mehr mit Clickbait zu tun. Sowas ist verletzend und muss gestoppt werden. Nicht jeder kann damit gut umgehen. Bei vielen Menschen kommen da Selbstzweifel auf. Bin ich der Fehler? Ist der Fehler, dass ich keinen BH trage? Leite ich solche Storys selbst ein? Sowas darf nicht sein. Ich musste mich auch damit beschäftigen. War es jetzt unnötig, dass ich ohne BH auf der Rennstrecke stand? Ich habe mit meinem Rennleiter drüber gesprochen und er meinte nur: „Laura, bist du bescheuert, willst du jetzt in einem Polyester-BH Rennen fahren?“ Sowas ist auch einfach gefährlich. Es gibt im Motorsport keinen geeigneten BH für Frauen. Das ist auch nichts, womit ich mich in einer Rennsituation beschäftigen sollte. Ich muss mich darauf konzentrieren, das Auto nach vornezubringen. Nicht darauf, ob ich einen BH trage, oder ob irgendwo etwas durchgeschwitzt ist und man etwas sieht. Ich bin nicht als Frau hier, sondern Motorsportlerin. Ich will nur nach meiner Leistung beurteilt werden. Alles andere spielt keine Rolle.

Sie haben geschrieben, dass Sie auch gegen den Sexismus fahren.

Ich stehe immer mehr hinter der Entscheidung, dass ich das Auto so designt habe. Damals war mir noch gar nicht bewusst, wie groß die Probleme wirklich sind. Bei der Sponsorensuche habe ich immer schon ein bisschen gemerkt, dass ich im von Männern dominierten Motorsport vielleicht als komisches Wesen wahrgenommen werden. Aber, dass Leute heutzutage immer noch solch sexistische Kommentare abgeben, ist echt unbegreiflich. Das ist schockierend. Leute, die sowas schreiben, beweisen mir, dass ich den richtigen Weg gehe. Sie zeigen mir, dass noch so viel Aufklärungsbedarf besteht. Es ist nicht einfach, dass alles auf meinem Rücken ausgetragen wird. Dass ich jetzt die BH-lose bin, die in der Presse steht. Aber ich habe es mir ausgesucht, wofür ich stehe, und werde das auch weiterhin tun. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sowas sexistisches und krasses erleben muss. Das zeigt, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Mein Ziel ist es nicht, die riesengroße Feministin zu werden. Ich bin Sportlerin. Aber es gibt einfach Grenzen, die überschritten werden. Und dagegen werde ich vorgehen und will vielen eine Stimme verleihen.

Wie sehen Ihre sportlichen Ziele für das Jahr 2023 auf?

Ich werde bei Porsche bleiben und erstmal weiter im GT4-Bereich fahren. Ich will mich wohlfühlen und versuche jetzt, ein Frauen-Rennteam aufzubauen. Ich habe jetzt schon eine Frau als Rennteamleiterin. Ich will auch die Bereiche Mechanik und Logistik mit möglichst vielen Frauen besetzen. Auch bei der Sponsorensuche will ich nicht einfach mit Stickern beklebt werden. Sondern Firmen finden, die meine Werte, meine innovativen Ideen teilen, mit denen ich gemeinsam wachsen kann. Rein sportlich will ich zum Profifahrer werden, also einen Werksvertrag im GT3-Bereich. Mein Traum war es schon immer, einmal Le Mans Classic zu fahren. Ich sage nicht, dass ich eine große Nummer im Formel-Bereich werden möchte. Dafür haben zu spät die richtigen Menschen an mich geglaubt. Im Tourenwagen-Bereich fühle ich mich gut aufgehoben. Ich fahre gut, ich bringe Leistung. Jeder weiß bei einem Start von mir, dass ich es auch aufs Podium schaffen kann.

Sie sind durch Ihren Beruf viel unterwegs, es prasselt viel auf Sie ein. Wie wichtig ist da die Heimat und Familie am Starnberger See?

Das ist mir sehr wichtig. Ich versuche, mir eine Schutzschicht aufzubauen. Es gibt die Laura-Marie Geissler, die in der Presse ist, die Motorsportlerin ist. Die für ihren Beruf familiär auch immer mal wieder ein bisschen hinterfragt wurde. Mein Psychologie-Studium habe ich ja abgebrochen. Das war auch nicht einfach, im jungen Alter so einen Schritt zu gehen. Ein Schritt auch gegen die Eltern gewissermaßen. Und dann gibt es die Laura, ein normales Mädel vom Starnberger See, die ihren Hund über alles liebt. Die mit ihren Eltern das Leben genießt. Da geht es dann auch nicht um Motorsport, nicht um den Beruf. Diese beiden Welten trenne ich ganz klar.

