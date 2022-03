LeBron James erreicht nächsten Meilenstein seiner Karriere – 10.000 Vorlagen

Schaffte einen weiteren Meilenstein seiner NBA-Karriere: LeBron James. © Ashley Landis/AP/dpa

Basketball-Superstar LeBron James hat den nächsten Meilenstein seiner Ausnahme-Karriere erreicht.

Phoenix - Basketball-Superstar LeBron James hat den nächsten Meilenstein seiner Ausnahme-Karriere erreicht. Der 37-Jährige von den Los Angeles Lakers schaffte am Sonntag (Ortszeit) seine 10 000. Vorlage in der nordamerikanischen Profiliga NBA. James ist nun der einzige Spieler der NBA-Geschichte mit mindestens 30 000 Punkten, 10 000 Rebounds und 10 000 Vorlagen. Große Freude bereitete ihm das aber zunächst nicht. Die Lakers gingen in der Partie bei den Phoenix Suns mit 111:140 unter und haben nun zehn Auswärtspleiten in Serie kassiert.

Bester Werfer für die Suns, die derzeit das beste Team der Liga sind, war Devin Booker mit 30 Zählern. James brachte es auf 31 Punkte, spielte wegen des bereits großen Rückstands im letzten Viertel aber gar nicht mehr. Angesprochen auf seine Bestmarke sagte er: «Ich bin jedes Mal sprachlos, wenn mir so etwas passiert. Ich habe davon geträumt, in dieser Liga zu sein, und jetzt bin ich der einzige mit einer solchen Statistik in dieser Liga.» (dpa)