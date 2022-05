Leichtathletik bei den European Championships in München: Zeitplan, Modus, Tickets

Teilen

100m-Hürden-Lauf (Symbolbild). © IMAGO/SVEN SIMON

Die Leichtathletik ist Teil der European Championships 2022. Infos rund um die zahlreichen Disziplinen im Münchner Olympiapark gibt es hier.

München – Am 15. August 2022 startet das noch junge Konzept der neun Europameisterschaften unter einem Dach, die European Championships. Mit dabei ist eine der ältesten Sportarten der Menschheit: die Leichtathletik. Knapp 1600 Athletinnen und Athleten aus 49 Nationen treffen sich im Wettstreit um 50 Goldmedaillen im Olympiastadion von 1974. Die Marathonläufer und Geher ziehen ihre Kreise durch die Münchner Innenstadt, bevor sie im Stadionrund zum Zieleinlauf eintreffen.

Leichtathletik: Allgemeines, Termine und Disziplinen der EM in München

50 Jahre Sportgeschichte und noch immer bietet das Olympiagelände in München moderne Sportanlagen in einer beeindruckenden Atmosphäre. Das Olympiastadion ist Mittelpunkt der EM der Leichtathletik und bietet Platz für viele 10.000 Besucher unter dem 75.000 Quadratmeter großen Zeltdach aus Glas. Folgende Wettkampfdisziplinen der European Championships in der Leichtathletik gehören in München zum Event:

Laufwettbewerbe (F/M)

100 m: 15. – 16.08.

200 m: 17. – 18.08

400 m: 15. – 17.08.

800 m: 18. – 20.08.

110 m Hürden (M): 16. – 17.08.

400 m Hürden: 17. – 19.08.

1.500 m: 15. – 19.08.

3.000 m Hindernislauf direkte Finals: 19. / 20.08.

5.000 m direkte Finals: 16. / 18.08.

10.000 m direktes Finale: 15.08.

4 x 100 m Staffel: 19. / 21.08.

4 x 400 m Staffel: 19. / 20.08.

Marathon/Team direktes Finale: 15.08.

20 km Gehen direktes Finale: 20.08.

35 km Gehen direktes Finale: 16.08.

Sprungwettbewerbe (F/M)

Hochsprung: 16. / 19. – 20.08.

Stabhochsprung: 15. – 20.08.

Weitsprung: 15. / 16. / 18.08.

Dreisprung: 15. / 17. / 19.08.

Wurfwettbewerbe (F/M)

Diskus: 15. – 19.08.

Hammerwurf: 16. – 18.08.

Speerwurf: 18. – 20.08.

Kugelstoßen: 15.08.

Mehrkampf Siebenkampf Frauen

100 m Hürden: 17. – 18.08.

Hochsprung: 17. – 18.08.

Kugelstoßen: 17. – 18.08.

200 m Lauf: 17. – 18.08.

Weitsprung: 17. – 18.08.

Speerwurf: 17. – 18.08.

800 m Lauf: 17. – 18.08.

Mehrkampf Zehnkampf Männer

100 m Lauf: 16. – 17.08.

Hochsprung: 16. – 17.08.

Weitsprung: 16. – 17.08.

Kugelstoßen: 16. – 17.08.

400 m Lauf: 16. – 17.08.

110 m Hürden: 16. – 17.08.

Diskuswurf: 16. – 17.08.

Stabhochsprung: 16. – 17.08.

Speerwurf: 16. – 17.08.

1.500 m Lauf: 16. – 17.08.

European Championships 2022: Mannschaften und Stars in der Leichtathletik

Noch stehen in einigen Ländern die Starterlisten der European Championships der Leichtathletik nicht fest (Stand April 2022). Schon im Vorfeld machen einige große Namen ihren Anspruch auf berechtigte Medaillen deutlich. Die ukrainische Hochspringerin Yaroslava Mahuchikh bewies mit der, bis dato, Weltjahresbestleistung von 2,02 Metern ebenso ihre Top-Form wie die Teamkollegin im Dreisprung, Maryna Bekh-Romanchuk. Der schwedische Olympiasieger und amtierende Europameister im Stabhochsprung Armand „Mondo“ Duplantis überzeugte bereits mit einem neuen Weltrekord mit 6,20 Metern. Auch wenn die überragende Popularität einer Heide Rosendahl oder Ulrike Meyfarth (noch) nicht wieder erreicht wurden – deutsche Leichtathletinnen und -athleten müssen sich nicht verstecken. Der Speerwerfer Johannes Vetters oder Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo trainieren wie das gesamte DLV-Team für Plätze ganz vorne.

European Championships: Infos zu Tickets und Services

Zugang zu den Wettkämpfen in der Leichtathletik beim European Championships buchen Besucher bequem unter tickets.munich2022.com oder telefonisch 01806/999000822. Es besteht die Wahl zwischen Halbtages- und Tageskarten, Dauerkarten und den Tickets, die den kompletten Zugang für alle Mehrkampf-Wettbewerbe, die Finals oder die gesamte Veranstaltung umfassen. Die Preise erstrecken sich wie folgt:

Einzeltickets Vormittags-Sessions 15. – 19.08.2022 (je Tag): (Preiskategorie 1 – 4), 45 Euro (Premiumkategorie)

Einzeltickets Abend-Sessions 15. – 21.08.2022 (je Tag): 25 – 85 Euro (Preiskategorie 1 – 4), 130 Euro (Premiumkategorie)

Tagestickets 15. – 19.08.2022 (je Tag): 50 – 95 Euro (Preiskategorie 1 – 4), 150 Euro (Premiumkategorie)

Kombitickets Siebenkampf 17. – 18.08.2022: 140 – 180 Euro (Preiskategorie 1 – 4)

Kombitickets Zehnkampf 15. – 16.08.2022: 140 – 180 Euro (Preiskategorie 1 – 4)

Dauerkarte alle Finals/Vormittags-Session 15. – 21.08.2022: 230 – 475 Euro (Preiskategorie 1 – 4), 775 Euro (Premiumkategorie)

Dauerkarte komplette Veranstaltung bis 21.08.2022/Vormittags- und Nachmittags-Sessions: 300 – 535 Euro (Preiskategorie 1 – 4), 895 Euro (Premiumkategorie)

Ergänzend kommen Gäste in zahlreiche Vorzüge wie Commercial Hospitality Tickets oder rabattierte Eintrittspreise für Vereine. Des Weiteren erhalten Kinder bis 14 Jahre verbilligten Eintritt. Auch Schüler, Studierende, Rentnerinnen und Rentner, Arbeitslose und „München-Pass“-Inhaber- und Inhaberinnen dürfen sich über großzügige Ermäßigungen freuen. Menschen mit Behinderung und mobiler Einschränkung stehen neben ermäßigtem Eintritt besondere Services wie Audiodeskription, Gebärdendolmetscher und mobile Höranlagen zur Verfügung.