Tödlicher Unfall mitten in München: Türkgücü-Spieler erleidet schwere Verletzungen

Von: Korbinian Kothny

Ein Bild der Verwüstung: ein 21-jähriger, betrunkener Autofahrer kracht in die Tram-Haltestelle am Leonrodplatz. © Gaulke

In der Nacht auf Sonntag kommt es zu einem tödlichen Unfall. Dabei stirbt ein Schüler. Ein weiterer Jugendlicher, der für Türkgücü München spielt, wird schwer verletzt.

München – Es sind Bilder der Verwüstung, die sich an der Tramstelle am Leonrodplatz in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach der Unfallfahrt zeigen. Gegen 0.30 Uhr wird ein 21-jähriger Autofahrer in der Nähe der Haltestelle kontrolliert, gibt aber plötzlich Gas und will vor der Polizei flüchten – ohne Führerschein und alkoholisiert.

Die Flucht dauert nur wenige Momente, hat aber umso tragischere Folgen. Der 21-jährige Unfallfahrer kracht in einen VW und wird aufgrund des Aufpralls in die Trambahn-Haltestelle katapultiert. Dort steht eine Gruppe von drei Jugendlichen – zwei 18-Jährige und ein 16-Jähriger.

Unfall in München: 18-Jähriger stirbt noch vor Ort

Einen der beiden 18-Jährigen erfasst das Auto so schwer, dass er noch am Unfallort stirbt. Der andere 18-Jährige trägt schwerste Beinverletzungen davon, während der 16-Jährige mit leichteren Verletzungen davon kommt.

Bei dem 18-Jährigen, der überlebt hat, handelt es sich um Leonard Wintermeyer. Das gab sein Verein Türkgücü München in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt. Leonard spielt in der U19 des Regionalligisten und ist ein guter Freund des verunglückten 18-Jährigen.

„Neben diesem seelischen Schmerz, kommt leider auch ein körperlicher dazu: Leonard trägt leider schwerste Beinverletzungen davon. Ein zutiefst trauriges Unglück! Es fällt sehr schwer, die passenden Worte zu finden, um Leo und seiner Familie Kraft zu geben“, teilt der Verein in seiner Pressemitteilung mit.

Leonard Wintermeyer: Verlust eines Freundes und Fußballpause

Wintermeyer war erst vor der Saison vom SV Waldeck Obermenzing zu Türkgücü gewechselt. Neben dem Verlust seines Freundes muss der 18-jährige Torhüter in nicht absehbarer Zeit auch auf den Fußball verzichten.

Der Verein und Türkgücüs U19-Trainer Alban Zinsou stehen Wintermeyer in der schweren Zeit bei: „Gute Besserung, lieber Leonard – wir sind bei Dir! Wir sind in Gedanken bei Dir und Deiner Familie und wünschen viel Kraft für die anstrengende Zeit bis zur vollen Genesung. ComeBackStronger!“ (kk)