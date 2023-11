Gänsehaut-Moment bei Liverpool-Spiel: Diaz richtet emotionale Botschaft an entführten Vater

Von: Jan Oeftger

Der FC Liverpool hat gegen einen Aufsteiger Punkte liegen lassen. Doch das ist an diesem Tag nur Nebensache. Der Fokus liegt auf Luis Diaz und dessen Vater.

Liverpool – Das 1:1 bei Luton Town ist für den FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp sportlich sicher als ein Rückschlag einzuordnen. Doch fast hätten die Reds ganz mit leeren Händen dagestanden. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit gelang der Ausgleichstreffer. Ausgerechnet Luis Diaz erzielte diesen.

Luis Diaz Geboren: 13. Januar 1997 (Alter 26 Jahre), Barrancas, Kolumbien Verein: FC Liverpool Frühere Vereine: Barranquilla FC, Junior FC, FC Porto Tore/Spiele für Liverpool 59/15

Ausgerechnet Diaz sichert Liverpool einen Punkt

Ebenjener Diaz hat aktuell ganz andere Probleme als verlorene Spiele. Vergangenes Wochenende wurden die Eltern des Kolumbianers an einer Tankstelle in ihrer Heimatstadt Barrancas entführt. Seine Mutter konnte noch am selben Tag befreit werden. Diaz` Vater wird von der Guerilla-Gruppe ELN noch immer festgehalten.

Nach seinem Tor waren die Gedanken des Torschützen sofort bei seinem Vater. Er zog sein Shirt hoch und hatte darunter eines mit der Aufschrift „Libertad para Papa“ an. Diaz wünscht sich „Freiheit für Papa“. Anschließend nahm ihn Trainer Klopp in den Arm und zeigte sein Mitgefühl.

Liverpools Torschütze Diaz fordert Freiheit für seinen entführten Vater. © IMAGO/Shaun Brooks

Liverpools Diaz fordert Entführer auf, seinen Vater „sofort“ freizulassen

„Es war ein wundervoller Moment, aber das ändert nichts an der Situation. Das Wichtigste ist, dass sein Vater freigelassen wird. Aber es ist wundervoll, wundervoll, wundervoll. Er wollte hier sein. Für uns war es ein super wichtiges Tor und für ihn auch. Und ja, es ist sehr emotional“, sagte Klopp im Anschluss an die Partie zu der Szene.

Diaz richtete sich auch nach dem Spiel erneut an die Entführer. Er forderte, seinen Vater „sofort“ freizulassen und damit „diese schmerzhafte Warterei“ zu beenden. Seine Aufforderung untermauerte er „im Namen der Liebe und des Mitgefühls“.

Liverpool steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz in der Premier League. Klopps Team hat drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Manchester City. Der Zweitplatzierte Tottenham liegt einen Punkt hinter City, hat jedoch ein Spiel weniger absolviert. (jo)