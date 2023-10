Abnehmen und fit werden: Das ist die beste Uhrzeit, um Sport zu machen

Von: Sascha Mehr

Wann ist die beste Zeit für Sport? Eine Studie verrät, zu welcher Uhrzeit Sie mit der gleichen Anstrengung am meisten abnehmen können.

München – Viele Menschen sind nicht mit ihrer Figur zufrieden und würden gerne abnehmen. Neben einer ausgewogenen Ernährung spielt der Sport beim Kilos verlieren die wichtigste Rolle, doch es gibt sehr viel zu beachten. Wie schafft man es also, deutlich Gewicht zu reduzieren, um endlich die Traumfigur zu bekommen?

Mit Bewegung Gewicht reduzieren: Wann ist Sport am besten?

Forscherinnen und Forscher der Harvard School of Public Health haben herausgefunden, wie lange am Tag spezielle Übungen notwendig sind, um beispielsweise am Bauch abzunehmen. Wichtig ist aber auch, zu welcher Tageszeit man Sport treibt, wie eine weitere Studie aus den USA zeigt.

Von verschiedenen Universitäten in den US-Bundesstaaten Kansas, North Carolina und Colorado schlossen sich mehrere Forscherinnen und Forscher für eine gemeinsame Studie zusammen, die 2019 im International Journal of Obesity veröffentlicht wurde. In ihrer Untersuchung wurden 88 Teilnehmer in fünf Gruppen eingeteilt. Diese Gruppen waren:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie hatten vorher nur wenig Sport getrieben, litten unter Übergewicht und waren im Alter zwischen 18 und 39 Jahren. Das Sportprogramm, das über einen Zeitraum von zehn Monaten in der Studie festgelegt wurde, beinhaltete das Gehen oder Joggen auf dem Laufband an fünf Tagen pro Woche. Ein Training auf dem Fahrrad oder Joggen im Freien war einmal pro Woche gestattet.

Abnehmen und gleichzeitig fit werden: Wann sollte man Sport machen?

„Wir haben herausgefunden, dass Personen, die morgens mehr Trainingseinheiten durchführten, eine signifikant größere Gewichtsreduktion aufwiesen, wenn Übungen überwacht und in ausreichendem Umfang verschrieben wurden, als diejenigen, die abends mehr Trainingseinheiten durchführten“, lautete die Erkenntnis der Studie.

Neben dem Laufen, Radfahren und verschiedenen Workouts sind übrigens auch mehrere Mannschaftssportarten optimal, um Kalorien zu verbrennen. Mit Rugby, Eishockey und Basketball lässt sich am besten Gewicht reduzieren. (smr)