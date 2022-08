Märtens holt Silber bei Schwimm-EM über 800 Meter Freistil

Meisterschaft in Rom

+ © Michael Kappeler/dpa EM-Silber über 800 Meter Freistil: Schwimmer Lukas Märtens. © Michael Kappeler/dpa

Lukas Märtens hat bei den Schwimm-Europameisterschaften die Silbermedaille über 800 Meter Freistil gewonnen.

Rom - Der 20-Jährige musste sich in Rom mit seiner Zeit von 7:42,65 Minuten nur dem italienischen Sieger Gregorio Paltrinieri geschlagen geben. Bronze ging an Lorenzo Galossi aus Italien. Der zweite deutsche Starter Sven Schwarz belegte den fünften Rang.

Für Märtens war es die zweite Medaille bei einer großen internationalen Meisterschaft. Bei den Weltmeisterschaften in Budapest war der Magdeburger im Juni Zweiter über 400 Meter geworden. Trainingspartner und WM-Silbergewinner Florian Wellbrock verzichtete auf einen Start im 800-Meter-Rennen, weil er nach einer Corona-Infektion noch nicht wieder in Topform ist. Märtens war nach der WM ebenfalls an Covid-19 erkrankt, erholte sich davon jedoch besser als Wellbrock.

Lagenschwimmerin Zoe Vogelmann belegte den geteilten siebten Platz über 400 Meter. Die 18-Jährige schlug nach 4:49,38 Minuten an und war damit genauso schnell wie Katie Shanahan aus Großbritannien. Den Sieg sicherte sich die Ungarin Viktória Mihályvári-Farkas vor ihrer Landsfrau Zsuzsanna Jakabos. Bronze ging an Freya Colbert aus Großbritannien.

Zuvor hatte Freistilexpertin Isabel Gose den Endlauf über 200 Meter erreicht. Die 20-Jährige schwamm in 1:57,70 Minuten die zweitschnellste Zeit der Halbfinals. Am Vortag hatte sie über 800 Meter Freistil die erste Medaille für das deutsche Team in Rom geholt. dpa