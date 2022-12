Magic holen vierten Sieg in Serie - Curry verletzt sich

Teilen

Bogdan Bogdanovic (r) von den Atlanta Hawks versucht an Franz Wagner von den Orlando Magic vorbeizukommen. © John Raoux/AP/dpa

Die Orlando Magic haben erstmals seit zwei Jahren wieder vier NBA-Spiele in Serie gewonnen. Auch dank guter Leistungen der Berliner Brüder Franz und Moritz Wagner holte das Team ein 135:124 gegen die Atlanta Hawks.

Orlando - Franz Wagner kam auf 24 Punkte, 4 Vorlagen und 3 Rebounds, Moritz Wagner verbuchte 17 Punkte und 5 Rebounds. Schon im ersten Viertel erzielten die Magic 50 Punkte und stellten damit einen Team-Rekord auf.

Isaiah Hartenstein siegte mit den New York Knicks 128:120 nach Verlängerung gegen die Chicago Bulls. Hartenstein kam auf 6 Punkte und 8 Rebounds. Für die Knicks war es der fünfte Sieg in Serie - kein Team in der Eastern Conference hat derzeit einen besseren Lauf.

Die Golden State Warriors verloren dagegen schon das 13. von bislang 15 Auswärtsspielen in der NBA und bangen nun zudem um ihren Star Steph Curry. Beim 119:125 gegen die Indiana Pacers konnte er wegen einer Verletzung an der Schulter nicht zu Ende spielen. dpa