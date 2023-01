Mahomes trotzt dem Knöchel, führt Chiefs in den Super Bowl

Teilen

Der Quarterback der Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, gibt seinen Teamkollegen auf dem Spielfeld ein Zeichen. © Ed Zurga/AP/dpa

Als es darauf ankommt, ignoriert Patrick Mahomes allen Schmerz. Das Ergebnis: Die Kansas City Chiefs stehen zum dritten Mal in vier Jahren im Super Bowl. Dort kommt es zum Duell mit den Philadelphia Eagles.

Kansas City - Angeführt von ihrem verletzten Spielmacher Patrick Mahomes haben die Kansas City Chiefs zum dritten Mal in vier Jahren den Super Bowl der National Football League erreicht und treffen dort auf die Philadelphia Eagles. Beim 23:20 gegen die Cincinnati Bengals brachte ein Field Goal acht Sekunden vor Schluss am Sonntagabend (Ortszeit) die Entscheidung.

Möglich gemacht hatte die Situation der am Knöchel verletzte Mahomes, der in der Aktion zuvor zum einzigen Mal in der Partie den Ball selbst, so schnell er konnte, nach vorne trug. Mit zwei Touchdown-Pässen und Würfen für insgesamt 326 Yards machte Mahomes ein unter den Umständen überragendes Spiel.

„Es gibt Momente in einer Partie, da musst du einfach alles aufs Spiel setzen“, sagte Mahomes bei der Pokal-Übergabe für den Gewinn der AFC zur Szene vor dem Field Goal. Am 12. Februar treffen die Chiefs nun in Glendale im US-Bundesstaat Arizona auf die Eagles, die sich zuvor im Finale der NFC 31:7 gegen die San Francisco 49ers durchgesetzt hatten. „Das wird eine großartige Herausforderung, aber erst mal werde ich das hier feiern. Ich glaube, wir haben keine Zigarren, aber wir werden vorbereitet sein beim Super Bowl“, sagte Mahomes.

Die Chiefs hatten den Super Bowl im Februar 2020 zum zweiten Mal in ihrer Geschichte gewonnen, 2021 gab es eine Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers. In der vergangenen Saison unterlagen die Chiefs im AFC-Finale gegen die Bengals um Quarterback Joe Burrow. dpa