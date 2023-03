Marquez fehlt beim Motorrad-Lauf in Argentinien

Marc Marquez hat sich bei einem Unfall an der Hand verletzt. © Jose Breton/AP

Der achtfache Motorrad-Weltmeister Marc Marquez wird den zweiten Lauf der MotoGP-Saison nach einer Operation an der Hand verpassen.

Portimao - Der spanische Honda-Pilot unterzog sich in Madrid einem Eingriff und wird am Sonntag in Argentinien nicht zum Fahrerfeld gehören, teilte sein Rennstall mit. Marquez hatte in Portimao den Bremspunkt verfehlt und war dann mit Miguel Oliveira zusammengeprallt. Für seinen Fahrfehler erhielt der 30-Jährige eine Strafe von der Rennleitung.

Oliveira erlitt nach ersten Untersuchungen keine Brüche. Bereits am Samstag zog sich Ducati-Werkspilot Enea Bastianini einen Bruch des Schulterblatts zu. Auch der deutsche Moto2-Fahrer Lukas Tulovic bestritt das Rennen an der Algarve wegen einer Handverletzung nicht. Er wird in Argentinien ebenfalls fehlen. dpa