Partie artet in Massenschlägerei aus: Basketball-Welt fassungslos – Arzt fordert lebenslange Sperre

Spielabbruch nach beschämenden Szenen

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marius Epp schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Spielabbruch nach Massenschlägerei: Das Basketball-Spiel zwischen Real Madrid und Partizan Belgrad ist völlig aus den Fugen geraten.

Madrid – Vorbildfunktion? Gibt es für die Basketballer von Real Madrid und Partizan Belgrad nicht. Nach einer wilden Massenschlägerei im Madrider WiZink Center (oben im Video) musste die Euro-League-Partie abgebrochen werden. Schockierende Szenen spielten sich ab, ein Spieler wurde schwer verletzt.

100 Sekunden waren noch auf der Uhr, als die Hölle losbrach. Es flogen die Fäuste, nach wilden Szenen und ausufernder Gewalt schickten die Schiedsrichter an einem schwarzen Abend für die EuroLeague 21 der 24 Profis in die Kabine. Es blieben zu wenige übrig, um weiterzumachen, das Play-off-Duell musste abgebrochen werden.

Basketball: Euro-League-Spiel artet in Massenschlägerei aus

Bevor die Situation eskalierte, stand es 95:80 für Belgrad, auch das zweite Viertelfinale war zugunsten der Serben gelaufen, da foulte Real-Profi Sergio Llull Partizan-Spielmacher Kevin Punter hart. Als Folge kam es zur Rudelbildung, die Bänke waren sofort leer, alles prügelte aufeinander ein, auch die Schiedsrichter hatten alle Hände voll zu tun. „Wer stand auf dem Feld, der nicht gekämpft hat?“, fragte einer den anderen bei der Analyse der TV-Bilder.

Besonders negativ fiel bei der Massenschlägerei Guerschon Yabusele auf. Der Franzose packte sich Gegenspieler Dante Exum – beide kennen sich aus der NBA – und warf ihn in bester Wrestling-Manier zu Boden. Der Australier erlitt eine blutende Wunde am Mund, einen Bänderriss im Zeh und verließ die Halle auf Krücken.

+ Beim Basketball-Spiel Real Madrid gegen Partizan Belgrad spielten sich grässliche Szenen ab. © IMAGO/Cordon Press

Prügel-Attacke bei Basketball-Spiel: Arzt fordert lebenslange Sperre

„Für den Judo-Move müsste er ins Gefängnis, lebenslang gesperrt werden“, beklagte sich Partizan-Teamarzt Moma Jakovljevic bei Mozzart Sport. „Exum hätte sich das Rückgrat brechen, seine Karriere vorbei sein können. Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen.“

Klare Worte gab es auch in den spanischen Medien. „Eine beschämende Nacht“, titelte AS, „es ist das Traurigste, was man in der Halle je gesehen hat.“ Die Marca schrieb von einem der „größten Skandale in der Geschichte des Basketballs“, es sei die „schwärzeste Niederlage in der Geschichte von Real Madrid“.

Denn Belgrad wurde der Sieg zuerkannt, der Rekordmeister kann am Dienstag zu Hause die Serie beenden. Wer die hitzige Atmosphäre in der Stark-Arena kennt, muss Schlimmstes befürchten. „Von diesem Moment an werde ich versuchen, alle Menschen in Belgrad zu beruhigen“, sagte Partizan-Trainer Zeljko Obradovic. Das wird nötig sein, die Spieler wurden nach der Heimkehr am Flughafen wie Champions empfangen. (epp/SID)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Cordon Press