Mehrkämpfer Eitel und Weißenberg werden Fünfte in Götzis

Olympiasieger Damian Warner (l) aus Kanada musste sich seinem Landsmann Pierce Lepage (r) in Götzis beim Zehnkampf geschlagen geben. © Expa/Peter Rinderer/APA/dpa

Die deutschen Mehrkämpfer haben beim Meeting im österreichischen Götzis die Podestplätze verpasst. Bei den Zehnkämpfern gab es einen kanadischen Doppelerfolg. Vizeweltmeister Pierce Lepage gewann mit 8700 Punkten vor Olympiasieger Damian Warner (8619), dessen Siegesserie damit nach sechs Erfolgen zu Ende ging.

Götzis - Der Ulmer Manuel Eitel kämpfte sich mit 8351 Punkten auf den fünften Platz. Talent Marcel Meyer aus Hannover verpasste mit 7983 Punkten die 8000er-Marke knapp. Auf dem 19. Rang landete Tim Nowak (Ulm/7826). Europameister Niklas Kaul (Mainz) wird ebenso wie der zweite Weltklasseathlet Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) erst am 17./18. Juni in Ratingen den ersten Zehnkampf in diesem Jahr bestreiten.

Die Leverkusenerin Sophie Weißenberg wurde als beste deutsche Siebenkämpferin Fünfte. Mit 6375 Punkten stellte die 25-jährige Athletin eine persönliche Bestleistung auf, verfehlte aber die Norm von 6480 Punkten für einen Start bei der WM im August in Budapest. Die WM-Sechste Carolin Schäfer (31) von Eintracht Frankfurt kam mit 6312 Punkten auf Rang acht. Vanessa Grimm (Königstein) und Anna-Lena Obermaier (Regensburg) landeten auf den Plätzen 14 und 21. Überlegen siegte die amerikanische WM-Dritte Anna Hall mit 6988 Punkten vor Ex-Weltmeisterin Katarina Johnson-Thompson (6556) aus Großbritannien. dpa