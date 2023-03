Mentale Probleme: Peaty verzichtet auf britische Titelkämpfe

Teilen

Adam Peaty aus Großbritannien verzichtet aus gesundheitlichen Gründen auf die Teilnahme an den nationalen Schwimm-Meisterschaften. © Michael Kappeler/dpa

Der dreimalige Schwimm-Olympiasieger Adam Peaty verzichtet wegen mentaler Probleme auf die Teilnahme an den britischen Schwimm-Meisterschaften im April.

Sheffield - „Wie einige vielleicht wissen, habe ich in den letzten Jahren mit meiner psychischen Gesundheit zu kämpfen gehabt, und ich denke, es ist wichtig, ehrlich damit umzugehen“, heißt es in einem Instagram-Beitrag des 28-Jährigen. „Ich bin müde, ich bin nicht mehr ich selbst, und ich genieße den Sport nicht mehr so, wie ich es in den letzten zehn Jahren getan habe.“

Peaty schrieb weiter: „Manche mögen das als Burnout bezeichnen; ich weiß nur, dass ich in den letzten Jahren nicht die Antworten bekommen habe, nach denen ich suche. Jetzt weiß ich, wie ich das Ungleichgewicht in meinem Leben angehen kann.“

Eine sehr lange Pause steht bei Peaty offenbar nicht im Raum. Auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris will er sich weiter vorbereiten. „Obwohl ich weiterhin trainiere, habe ich beschlossen, mich von den britischen Schwimm-Meisterschaften im nächsten Monat zurückzuziehen. Dies geschieht mit dem einzigen Ziel, in Paris bei den Olympischen Spielen 2024 die bestmögliche Leistung zu erbringen“, schrieb der Ausnahmebrustschwimmer. dpa