Miami Heat gewinnen 96:92 gegen New York Knicks

Miami Heat-Center Bam Adebayo (13) versucht einen Wurf. © Wilfredo Lee/AP

Die Miami Heat haben sich als an Nummer acht gesetztes Team gegen die New York Knicks durchgesetzt und die Finals der Eastern Conference erreicht. Für einen Deutschen sind die Meister-Träume vorbei.

Miami - Die Miami Heat haben als erstes Team die Final-Serie in der Eastern Conference erreicht und die New York Knicks um den Deutschen Isaiah Hartenstein ausgeschaltet.

Die Heat gewannen vor den eigenen Fans 96:92 gegen die Knicks und holten damit in Spiel sechs den notwendigen vierten Sieg in der Best-of-Seven-Serie. Final-Gegner im Osten sind entweder die Boston Celtics oder die Philadelphia 76ers. In dieser Serie steht 3:3 und die Entscheidung fällt in Spiel sieben.

Die Heat sind erst das zweite Team der NBA-Geschichte, das als an Nummer acht gesetzte Mannschaft bis in die Conference Finals kommt. „Wir haben einige echt gute Spieler in dieser Mannschaft“, sagte Heat-Star Jimmy Butler auf die Frage, wie das möglich sei. „Das machen wir am besten: Uns diese Siege erarbeiten. Darauf sind wir vorbereitet.“

Die Knicks erwischten dank Jalen Brunson den deutlich besseren Start und waren beim Stand von 31:17 schnell 14 Punkte vorne. Doch noch vor der Pause holten sich die Heat um ihre Topspieler Butler und Bam Adebayo die Führung zurück und gerieten in der zweiten Hälfte nicht mehr in Rückstand. Butler kam auf 24 Punkte, Adebayo auf 23. Die starken 41 Zähler von Brunson reichten nicht, um das Aus der Knicks zu verhindern. dpa