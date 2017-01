Schumi: Seine Abwesenheit hat unerfreuliche Konsequenzen

Kerpen - Knapp über drei Jahre nach seinem schrecklichen Ski-Unfall ist nach wie vor wenig über den Gesundheitszustand von Michael Schumacher bekannt. Das Verschwinden aus der Öffentlichkeit hat für Schumi mittlerweile Folgen.

Die Anteilnahme am Schicksal von Michael Schumacher war und ist riesig. Auch knapp über drei Jahre nach seinem Ski-Unfall in den französischen Alpen fragen sich viele Fans, wie es dem mehrfachen Formel-1-Weltmeister wohl gehen mag. Doch über den Gesundheitszustand des 48-Jährigen ist so gut wie nichts bekannt. Seine Familie will seine Privatsphäre schützen und schottet ihn komplett ab. "Michaels Gesundheit ist kein öffentliches Thema, und daher werden wir uns weiterhin dazu nicht äußern", erklärte Schumachers Managerin Sabine Kehm Ende des vergangenen Jahres: "Schon allein deswegen, weil wir die Privatsphäre von Michael so weit wie möglich schützen müssen. Wir sind uns bewusst, dass das für manche Menschen schwierig zu verstehen ist, aber wir tun das in vollkommener Übereinstimmung mit Michaels Haltung und können uns nur für das Verständnis bedanken.“

Die lange Abwesenheit Schumachers aus der Öffentlichkeit macht sich nun allerdings aus geschäftlicher Sicht häufiger für den gebürtigen Hürther bemerkbar: So springen immer mehr Werbepartner und Sponsoren ab und lösen Verträge mit dem zweifachen Familienvater auf. Nachdem bereits im Jahr 2014 zwei große Unternehmen ihre millionenschweren Kontrakte beendeten (Navy Boot und Jet Set), wurde nun bekannt, dass auch der Schweizer Uhrenunternehmer Audemars Piquet und der westfälische Hörmann-Konzern die Zusammenarbeit beenden. Für Schumi-Managerin Sabine Kehm ist das kein Problem. Zu Das Neue Blatt sagte sie: "Die Zusammenarbeit mit den Firmen ist seit einiger Zeit nicht mehr aktiv. Dies jeweils in gegenseitigem Einverständnis und bei weiterer freundschaftlicher Verbindung."

Die Beendigung der geschäftlichen Beziehungen ist angesichts der Umstände also eine normale Angelegenheit und dürfte im Hause Schumacher entsprechend keinerlei Sorgen bereiten. Zumal es in diesen Tagen von der Familie auch sehr schöne Dinge zu berichten gibt: So scheint Schumi-Filius Mick erfolgreich in die Fußstapfen seines Papas treten zu können. Der 17-Jährige, der ebenfalls im Rennsport aktiv ist, wird vom ehemaligen Arbeitgeber seines Vaters umworben. „Derzeit ist er weder bei Mercedes noch bei Red Bull. Aber wenn er bei der Ferrari Academy einsteigen will, wird er einen roten Teppich vorfinden“, sagte der Chef der Ferrari-Nachwuchsakademie, Massimo Rivola, in der vergangenen Woche in der Gazzetta dello Sport. Der Teenager sei „sehr gut erzogen“ und habe keine Starallüren: „Kompliment an die Eltern, die ihn so erzogen haben.“

