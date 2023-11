Milwaukee verliert trotz NBA-Saisonrekord von Antetokounmpo

Teilen

54 Punkte von Giannis Antetokounmpo reichten den Milwaukee Bucks nicht zum Sieg. © Darron Cummings/AP

Die Bucks bringen gegen Indiana eine deutliche Führung nicht ins Ziel. Bei den Pacers gibt ein Deutscher sein Saisondebüt.

Indianapolis - Trotz eines Saisonrekords von Giannis Antetokounmpo haben sich die Milwaukee Bucks den Indiana Pacers in der nordamerikanischen Profiliga NBA geschlagen geben müssen.

Der griechische Superstar erzielte 54 Punkte, die Bucks zogen auswärts aber mit 124:126 (60:66) den Kürzeren. Im achten Saisonspiel setzte es für den NBA-Meister von 2021 die dritte Niederlage.

Dabei lagen die Bucks Mitte des Schlussabschnitts noch mit zehn Punkten Differenz in Führung, doch angetrieben von US-Nationalspieler Tyrese Haliburton gelang den Pacers das Comeback. Haliburton traf 89 Sekunden vor Spielende einen Dreier zur 122:121-Führung der Pacers, dann beging Antetokounmpo zwei folgenschwere Ballverluste nacheinander.

Bei den Pacers kam der deutsche Basketball-Nationalspieler und Weltmeister Daniel Theis im neunten Spiel zu seinem ersten Saisoneinsatz - wenn auch nur für acht Minuten, in denen Theis zwei Punkte erzielte.

Die Brüder Franz und Moritz Wagner waren mit den Orlando Magic am Donnerstag (Ortszeit) in Mexiko-Stadt aktiv, gegen die Atlanta Hawks setzte es für das Weltmeister-Brüderpaar aber eine 119:120 (69:73)-Niederlage. 42 Sekunden vor Schluss hatte Franz Wagner die Magic mit 119:117 in Führung gebracht, doch im Gegenzug traf Atlantas Dejounte Murray den spielentscheidenden Dreier zum Sieg.

So kassierte Orlando im achten Saisonspiel die vierte Niederlage. Franz Wagner kam auf zwölf Punkte und sieben Rebounds, Moritz Wagner erzielte 13 Zähler. dpa