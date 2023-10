Mobilitätstraining: Mit diesen fünf Übungen werden Sie beweglicher

Von: Lina Krull

Steifigkeit in Muskeln und Gelenken gehört zum Alltag vieler Menschen mit sitzender Tätigkeit. Mit diesen fünf Übungen bekommen Sie Ihre Beweglichkeit zurück.

München – Die meisten Menschen kennen es: Nach einem langen Tag im Büro fühlt sich der ganze Körper steif an, das Gehen auf den ersten Metern ist unrund. Durch Bewegungsmangel und langes Sitzen leiden gerade die Fußgelenke, die Hüfte, die Schultern sowie die Wirbelsäule. Um den Körper weniger steif und dafür mehr beweglich zu machen, reicht schon ein kurzes Workout von fünf Minuten pro Tag aus.

Bewegungsmangel als Problem: So viel bewegen sich die Deutschen

Laut eines Berichts der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2022 erreichen 44 Prozent der Frauen und 40 Prozent der Männer in Deutschland nicht die von der WHO als optimal eingestuften 150 Minuten an körperlicher Aktivität pro Woche. Die Folgen: Neben Haltungsschwächen und Gewichtszunahme sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus Typ 2 und Krebs die langfristig größten Probleme. Beweglichkeitstraining eignet sich optimal, um den Körper in Schwung zu bringen und dem Mangel an Bewegung vorzubeugen.

Zu den Vorteilen von Mobilitätstraining zählen laut des AOK-Gesundheitsmagazins eine Zunahme von Muskelkraft, eine Verbesserung des Herz-Kreislauf-Systems und der Atmung, eine Stärkung des Nerven- und Immunsystems sowie ein positiver Einfluss auf den Energiestoffwechsel. Aber nicht nur Menschen mit Bewegungsmangel können von Beweglichkeitsübungen profitieren: Auch für Sportler empfiehlt sich eine Integration von entsprechenden Routinen, um in der nachfolgenden Aktivität beispielsweise eine höhere Leistung abzurufen. Die Übungen selbst müssen dabei keineswegs kompliziert sein. Fünf Übungen à eine Minute reichen schon aus.

Die Katze-Kuh-Übung ist ohne Hilfsmittel und Geräte durchführbar. © f9photos via imago-images.de

Diese fünf Übungen ohne Geräte verhelfen Ihnen zu mehr Beweglichkeit

Katze-Kuh-Übung: Der Klassiker unter den Beweglichkeitsübungen. Der Vierfüßlerstand stellt die Ausgangsposition dieser Übung dar. Folgend wird durch das Einziehen des Bauchnabels und Kippen des Beckens ein Katzenbuckel erzeugt, bei dem das Kinn in Richtung Brust zeigt. Im nächsten Schritt wird die Position beim Einatmen aufgelöst, indem die Schulterblätter nach hinten gezogen werden und der Blick nach vorne gerichtet ist – ein leichtes Hohlkreuz entsteht.

