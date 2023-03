Valentina Maceri neue DAZN-Moderatorin: Sie hat selbst Champions League gespielt

Von: Boris Manz

DAZN hat eine neue Moderatorin, in Zukunft wird Valentina Maceri durch die Champions League führen. Früher war sie selbst in der Königsklasse aktiv.

München — DAZN hat ein neues Gesicht: In Zukunft wird Valentina Maceri beim Streamingdienst an Champions-League-Nächten durch die Highlights führen. Und die 29-Jährige bringt neben journalistischem Sachverstand auch einiges an fußballerischer Qualität zum Sender. Denn: 2012 debütierte sie selbst in der UEFA Women‘s Champions League. Bei Instagram hält die Deutsch-Italienerin ihre Follower auf dem Laufenden und erklärte, wo man sie in Zukunft im TV sehen kann.

Valentina Maceri Gaboren: 4. August 1993 in Nürnberg Größe: 1,64 m Position: Mittelfeld Vereine: 1. FC Nürnberg, TSV Crailsheim, ASD CF Bardolino

Neue DAZN-Moderatorin für die Champions League – Valentina Maceri spielte selbst im Europapokal

„Ciao a tutti“, richtete sich Maceri an ihre Follower: „Ich freue mich, neben meiner Tätigkeit bei Bild ab sofort auf Teil der DAZN Family zu sein. Vorberichte, Nachberichte und Top-Highlights der Champions League.“ Außerdem versprach Maceri, weiterhin sonntags bei „Bild TV“ zu moderieren.

Neben zahlreichen journalistischen Tätigkeiten beim Kicker, Sport 1 oder eben der Bild hat Maceri allerdings auch sportlich bereits überzeugen können.

Valentina Maceri ist ein Multitalent. Die ehemalige Kickerin macht auch vor der Kamera als Moderatorin eine gute Figur. © Team 2/Moritz Müller/imago

DAZN-Moderatorin Valentina Maceri zockte in der Serie A und in der Champions League

Nach der fußballerischen Ausbildung beim Post SV Nürnberg sowie dem 1. FC Nürnberg wechselte Maceri zunächst zum damaligen Zweitligaklub TSV Crailsheim, wo ihr der Durchbruch gelang. Anschließend zog es sie zum ASD CF Bardolino in die Serie A Femminile. Mit den Italienerinnen erlebte Maceri ihr persönliches sportliches Highlight: Am 26. September debütierte sie in der Königsklasse der Frauen gegen die Damen von Birmingham City, insgesamt lief sie viermal in dem Wettbewerb auf.

Dass Maceri tatsächlich am Ball einiges drauf hat, beweist auch ein Video auf ihrem Instagram-Kanal. Auf Social Media gibt die 29-Jährige auch einige Einblicke in ihr Privatleben: So posiert sie oft mit ihrem Hund Maddox oder zeigt sich entspannt im Urlaub in Italien.

Neue Moderatorin bei DAZN: Esther Sedlaczek trifft sich mit Valentina Maceri

Unter ihren Beiträgen wird außerdem klar, dass Maceri wohl schon einige Kontakte in der Fernsehwelt geschlossen hat. So kommentierte Esther Sedlaczek bereits mehrfach ihre Beiträge. Auf den letzten reagierte die Deutsch-Italienerin selbst: „Wir sehen uns am Donnerstag (16. März 2023, Anm. d. Red.).“

Was genau das Moderatorinnen-Duo dann unternimmt, ist unklar. Vermutlich sehen sich die beiden beim Launch von DAZN RISE, dem neuen Frauensport-Sender des Streaminganbieters. Sicher scheint hingegen, dass wir von Maceri in Zukunft noch viel hören werden. (btfm)