2,9 Promille im Blut: Rad-Star Sagan vor Tour de France für Alkoholfahrt verurteilt

Von: Marius Epp

Rad-Star Peter Sagan tritt zum letzten Mal bei der Tour de France an. Wenige Tage vor dem Start wurde er wegen einer Alkoholfahrt verurteilt.

Bilbao – Peter Sagan gehört zu den schillerndsten Persönlichkeiten des Radsports der vergangenen Jahre. Der Slowake machte sowohl mit sensationellen Leistungen als auch mit handfesten Skandalen auf sich aufmerksam. Siebenmal gewann er die Punktewertung der Tour de France, zwölf Etappensiege hat der Sprinter beim größten Rad-Event der Welt auf seinem Konto.

Peter Sagan Geboren: 26. Januar 1990 (Alter 33 Jahre), Žilina, Slowakei Team: TotalEnergies Etappensiege bei der Tour de France: 12 Straßenweltmeistertitel: 3

Peter Sagan wegen Alkohol am Steuer verurteilt

2017 rammte er seinen Rivalen Mark Cavendish (absichtlich oder unabsichtlich) mitten im Rennen mit dem Ellenbogen in ein Absperrgitter und wurde daraufhin disqualifiziert. Mehrfach erregte er mit Po-Grapschern Aufmerksamkeit. Der extrovertierte Rad-Star sorgt gerne mal für einen Eklat – für einen davon wurde er nun verurteilt.

Kurz vor dem Start der 110. Tour de France in Bilbao (alle Termine und Ergebnisse) gibt es im Hause Sagan juristischen Ärger. Der dreimalige Weltmeister wurde in seiner Wahlheimat Monaco wegen Trunkenheit am Steuer zu einer Bewährungsstrafe von drei Monaten verurteilt. Zudem muss der Slowake seinen Führerschein für drei Monate abgeben.

Peter Sagan sorgt vor der 110. Tour de France für Ärger. © IMAGO/Manuel Geisser

Kurz vor Tour de France: Peter Sagan eckt erneut mit dem Gesetz an

Das bestätigte die Staatsanwaltschaft des Fürstentums der dpa am Donnerstag. Zuvor hatte Monaco Matin berichtet. Sagan startet am Samstag in seine letzte Tour. Der 33-Jährige war am Vormittag des 12. Mai von der Polizei kontrolliert worden, als er sehr unbeholfen versuchte, einen Roller einzuparken.

Ein anschließender Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Milligramm pro Liter. Das entspricht rund 2,9 Promille Alkohol im Blut. Für Sagan ist es bereits der zweite Konflikt mit dem Gesetz in Monaco. Im November 2021 hatte der 33-Jährige eine Geldstrafe zahlen müssen, da er zuvor gegen die aufgrund der Coronaviruspandemie verhängte Ausgangssperre verstoßen hatte.

Der 33-Jährige bedauerte den Vorfall auf seinem Instagram-Kanal. „Ich entschuldige mich zutiefst dafür, in einem Moment der Schwäche versagt zu haben. Ich will mich bei meiner Familie, meinen Freunden und meinem Team entschuldigen. Ich werde aus diesem Fehler lernen, um in Zukunft eine bessere Person zu werden“, sagte er in einem Video. (epp/dpa)