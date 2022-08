Moritz Wagner: Alles über dem Power Forward/Center der Orlando Magic – Privat, Karriere, Fakten

Teilen

Moritz Wagner © John McCoy/Icon Sportswire / IMAGO

DBB-Nationalspieler Moritz Wagner ist seit einigen Jahren in der NBA. Zuletzt wechselte er zu den Orlando Magic.

Berlin ‒ Moritz Wagner wurde am 26. April 1997 in Berlin geboren. Er sammelte seine ersten Basketball-Erfahrungen und Spielzeiten in den Jugend- und Herrenmannschaften von Alba Berlin. 2015 wechselte er in die USA, wo er von der High School bis zum College an der University of Michigan für die Michigan Wolverines aktiv war. 2018 startete seine Karriere in der National Basketball Association (NBA) und seitdem spielte er für die Los Angeles Lakers, die Washington Wizards, die Boston Celtics und seit 2021 läuft er für das Team der Orlando Magic auf.

Moritz Wagner – seine private Seite

Moritz Wagner, der in den USA nur liebevoll „Moe“ gerufen wird, da sein Vorname bei den Amerikanern für Zungenbrecher sorgte, kam mit 17 Jahren aus Berlin nach Michigan. Da er als blasser und schlanker Junge aus Germany kam, nannten ihn die Fans „German Schnitzel“.

Die Eltern des 2,11 Meter großen und 111kg schweren Basketballers sind Beate Wagner, eine 1,86 Meter große Ärztin und Medizinjournalistin, und Axel Schulz, ein 1,96 Meter großer Arzt und ehemaliger Handball-Jugendnationalspieler der DDR. Seine Mutter war es, die Wagner zum Basketball brachte. Er spielte außerdem lange Fußball. Seine Mutter hatte irgendwann keine Lust mehr, die Wochenenden am Spielfeldrand zu verbringen und sich von anderen Eltern anzuhören, dass ihr Sohn doch älter sei, weil er so lang ist. Deshalb war sie froh, als er dann mit neun Jahren anfing, Basketball zu spielen und Körbe zu werfen, denn dabei störte sich niemand an seiner Größe.

Mittlerweile sind die Brüder aus Berlin wieder vereint, denn sein vier Jahre jüngerer Bruder Franz Wagner spielt seit 2021 als Small Forward an der Seite von Moe ebenfalls bei den Orlando Magic.

Über sein Liebesleben ist wenig bekannt. Vor einiger Zeit gab es ein einziges Foto, das Moritz auf Instagram gepostet hat, um einer jungen Frau zum Geburtstag zu gratulieren. Nur, wer war diese Schönheit und vor allem, ist sie die Freundin von Moe Wagner? Sie heißt Nora Schiller und ist ebenfalls in Berlin geboren und aufgewachsen.

Weitere öffentliche Informationen über sich und seine Familie gibt es nicht und können auch nicht geprüft werden, denn Moritz zieht es vor, sich und seine Familie vor den neugierigen Blicken der Öffentlichkeit und der Medien abzuschirmen.

Moritz „Moe“ Wagner – seine nationale und internationale Laufbahn

Moritz Wagner machte seine ersten Schritte in Basketball in den Jugend- und Herrenmannschaften von Alba Berlin. Bereits mit 17 Jahren gehörte Moritz in der Saison 2014/15 dem Kader des Bundesligisten Alba Berlin an. Sein Debüt in der Basketball-Bundesliga feierte er im Oktober 2014. In dieser Saison bot Alba Berlin ihm einen Profi-Vertrag an, aber Moritz träumte von der NBA und wollte den Versuch wagen, in die USA zu gehen.

Er kam seinem Traum näher als er zum Spieljahr 2015/16 in die USA an die University of Michigan wechselte und für die Michigan Wolverines in der National Collegiate Athletic Association spielte. In seiner letzten Junior-Saison 2017/18 verlor er zwar das Endspiel der NCAA Division I Basketball Championship, aber der Berliner war am Ende der Saison bester Korbschütze der Wolverines.

Moritz Wagner in der NBA: Los Angeles Lakers draften das Talent

Im April 2018 entschied sich Moritz Wagner für den Schritt ins Profilager. Die Los Angeles Lakers sicherten sich im Juni 2018 im Rahmen des Draft-Verfahrens die Rechte an Moritz Wagner. Im Oktober 2018 wechselte er nach Kniebeschwerden und Verletzungen in die Ausbildungsmannschaft der South Bay Lakers, um in der NBA G-League sein Aufbautraining fortzusetzen. Für die Los Angeles Lakers stand er in der NBA erstmals im November 2018 auf dem Spielfeld. Wagner kam in seiner ersten Spielzeit in der NBA auf 40 Spieleinsätze für die Lakers.

Während der Sommerpause 2019 wurde Wagner im Rahmen eines Tauschgeschäftes an die Washington Wizards transferiert, wo er seine erfolgreichste Zeit in der bisherigen NBA-Laufbahn verbrachte. Im März 2021 wechselte er zu den Bostons Celtics und nach nur 9 Spielen verließ er die Celtics, um im April 2021 einen bis zum Saisonende geltenden Vertrag bei den Orlando Magics zu unterschreiben. Im August 2021 erhielt er einen garantierten Zwei-Jahres-Vertrag und wurde somit Mannschaftskamerad seines Bruders Franz, der seit Juli 2021 bei den Orlando Magic unter Vertrag steht.

Moritz Wagner durchlief sämtliche Jugend- und Juniorenmannschaften der deutschen Nationalmannschaft und seit 2019 ist er Mitglied der Herrennationalmannschaft. Als bester Spieler des Olympia-Qualifikationsturniers in Split im Juli 2021 führte er die deutsche Mannschaft zur Teilnahme an den Sommerspielen in Tokio, wo er drittbester Korbschütze der deutschen Mannschaft wurde.

Moritz Wagner erhielt folgende Auszeichnungen und Ehrungen:

In der Spielzeit 2020 wurde er zum NBA Rising Star gewählt

Im Juli 2021 wurde er als bester Spieler des Olympia-Qualifikationsturnier in Split ausgezeichnet