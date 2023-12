Not-OP nach Horrorsturz: Motorradprofi droht Karriereende

Der Motorradprofi Matthias Walkner aus Österreich hat sich bei einem Sturz so schwer verletzt, dass sogar seine Karriere in Gefahr ist.

Palm Springs – Matthias Walkner wollte sich in Kalifornien eigentlich auf die Rallye Dakar vorbereiten. Doch nach einem dramatischen Sturz steht sogar das Karriereende des Motocross-Fahrers im Raum. Walkner erlitt bei seinem Sturz im Training einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch, und Trümmerbrüche im rechten Sprunggelenk.

Matthias Walkner Geboren: 1. September 1986 (Alter 37 Jahre), Kuchl, Österreich Sportart: Motocross Größter Erfolg: Dakar-Sieger 2018

Walkner musste in den USA notoperiert werden

Der Dakar-Sieger von 2018 musste in den USA direkt nach seinem Unfall notoperiert werden. Am Mittwochabend (13. Dezember) ist Walkner in seine österreichische Heimat gebracht worden. Dort wird der Motorradprofi erneut operiert. Wie KTM-Sportdirektor Pit Beirer sagte, müsse der Sportler noch ein oder zweimal am Fuß operiert werden.

Beirer lobte in diesem Zusammenhang bei Servus TV die Hilfe nach Walkners Sturz. Bei dem Unfall seien zwei von drei Venen zum Knöchel stark beschädigt worden. Die Rettungskräfte und Ärzte griffen schnell ein und konnten damit die wichtigsten Funktionen erhalten.

Matthias Walkner muss nach einem schweren Sturz um seine Karriere bangen. © IMAGO/JULIEN DELFOSSE

KTM-Sportdirektor Beirer möchte von Karriereende nichts hören

„Erst hinterher kann man sich darum kümmern, dass die Knochen wieder alle an die richtigen Stellen kommen, weil da ist schon ein wenig Puzzlearbeit gefragt für die Ärzte, die da dann ans Werk gehen müssen“, sagte Beirer.

Spekulationen über ein mögliches Karriereende nach dieser Verletzung wollte der KTM-Sportdirektor nicht hören. „Ich möchte jetzt nicht über ein Karriereende reden, weil jetzt muss er mal nach Hause kommen und dann schauen wir uns das mit den Ärzten in aller Ruhe an.“

Walkner bedankt sich für die schnelle Hilfe

Auch Walkner selbst glaubt an ein Comeback. „Mir ist der Grad der Verletzung durchaus bewusst, das wird ein sehr langer Weg, mit vielen Höhen und Tiefen“, sagte der Österreicher in einer Mitteilung. Mit einem „großartigen Team“ um ihn herum, sei der Weg zurück möglich.

„Ich bin wahnsinnig dankbar, dass sich so viele Menschen so sehr ins Zeug schmeißen für mich. Schon an der Unfallstelle hat sich das KTM-Team rund um Teamchef Andi Hölzl, meine Kollegen sowie mein Mechaniker gut um mich gekümmert und alles zu 100 Prozent richtig gemacht. Die Rettungskette hat perfekt funktioniert“, ist der Sportler voll des Lobes für sein Umfeld.

