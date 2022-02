Motorsport-Tragödie: Top-Talent stirbt nach grauenhaftem Sturz

Von: Helena Grillenberger

Bei einem Sturz verlor ein junges tschechisches Talent sein Leben (Symbolbild). © IMAGO / Eibner Europa

Eine unfassbare Tragödie ereignete sich am Wochenende in einer Go-Kart-Halle in Martin (Slowakei). Ein Trainingsunfall riss den 16-jährigen Jakub Gurecky aus dem Leben.

Martin - Aus den Northern Talent Cups 2021 ging er als Sieger hervor, qualifizierte sich damit für den Red Bull Rookies Cup 2022. Doch seiner Karriere wurde ein jähes Ende bereitet.

Bei einem Trainingsunfall am Wochenenende starb Jakub Gurecky. Der Tscheche wurde nur 16 Jahre alt.

Nachwuchstalent: Gurecky hätte der nächste GP-Rennfahrer werden sollen

Beim Northern Talent-Cup letztes Jahr hatte der Sportler alle 14 Rennen als einer der Top-Ten abgeschlossen. Er verzeichnete mehrere Siege sowie zweite und dritte Plätze.

Mit 33 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten hängte er seine Konkurrenten ab. Als Nachwuchstalent gehandelt, hätte Gurecky, der aus Zlin stammte, der nächste Moto-GP-Rennfahrer aus Tschechien werden sollen.

Kontrolle verloren: 16-Jähriger prallte gegen ein Hindernis

Am Wochenende trainierte er mit einem Ohvale-Minibike. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen ein Hindernis. Der 16-Jährige starb an den Verletzungen, die er sich bei dem Sturz zuzog.

Gurecky ist nicht der einzige junge Motorrad-Pilot, der zuletzt umkam. Mehrere junge Motor-Sportler verloren in den letzten acht Monaten durch Unfälle ihr Leben, darunter auch ein 14-Jähriger.

Rufe nach besseren Sicherheitsvorkehrungen werden laut

Nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Unfälle werden die Rufe nach besseren Sicherheitsvorkehrungen immer lauter. Speziell in den Nachwuchsserien.

FIM und Dorna setzten deshalb nun auch die Alterslimits für die Rennserien hoch. Die Startfelder sollen verringert werden. (hgr)