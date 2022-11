NFL-Gipfel Seattle gegen Tampa in der Allianz Arena: Was die Football-Woche in München alles bietet

Von: Nico-Marius Schmitz

Die Allianz Arena mal mit Sternen und Streifen: Die US-Flagge. (Archivfoto) © IMAGO / Revierfoto

Die Allianz Arena wird nächste Woche für das erste NFL-Saisonspiel in Deutschland in ein Football-Stadion verwandelt. München bietet aber schon davor ein Programm für die Fans.

München - Der Countdown für das Sport-Event des Jahres in München läuft. Nächste Woche am Sonntag (13. November) treffen die Seattle Seahawks in der Allianz Arena auf die Tampa Bay -Buccaneers (15.30 Uhr). Es ist das erste reguläre Saisonspiel der National Football League in Deutschland, über drei Millionen Tickets hätten verkauft werden können. Eine höhere Nachfrage gab es nur beim Super Bowl. Die tz stellt den Fahrplan für Münchens Football-Woche vor.

Dienstag: In der Bayernwerk Sportarena in Unterhaching (15 - 18.00 Uhr) findet das Finale der NFL Flag Series statt. Die regionalen Siegerteams aus Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Hamburg und München spielen um den Turniersieg. Der Gewinner qualifiziert sich für das internationale Turnier in Las Vegas und trifft dort unter anderem auf Mannschaften aus Mexiko, China und England. Auch der langjährige NFL-Spieler Markus Kuhn wird vor Ort sein.

Football-Woche in München: NFL-Teams erhalten eigene Lokale für ihre Mannschaft

Donnerstag: Ab Donnerstag nimmt das Spektakel dann richtig Fahrt auf, und München verwandelt sich in eine Football-Hochburg. Jedes NFL-Team, das Marketing-Rechte in Deutschland erworben hat, wird in einem Lokal ein eigenes Hauptquartier errichten. Die Wirtschaften haben von Donnerstag bis Samstag jeweils ab 11 Uhr geöffnet. Somit kann man in die Welt der Seattle Seahawks (Augustiner Stammhaus), Tampa Bay Buccaneers (Hofbräuhaus), Kansas City Chiefs (Augustiner Klosterwirt), Carolina Panthers (Hochreiter am Markt) und New England Patriots (Herrschaftszeiten) eintauchen. Daneben gibt es 16 weitere von der NFL dekorierten Lokale in München. Zudem soll der Odeonsplatz von Donnerstag bis Samstag (jeweils ab 10 Uhr) als zentrale Anlaufstelle für alle Football-Fans dienen. Hier wird es riesige Foto-Wände, eine Ausstellung von NFL-Helmen und einen Fanshop geben. Das erste sportliche Highlight findet an der Säbener Straße statt, die Seattle Seahawks laden zum Training und Pressetermin. Das Training ist leider nicht öffentlich für Fans, die tz wird für Sie von vor Ort berichten.

Freitag: Neben den Seattle Seahawks (wieder an der Säbener Straße) trainieren die Tampa Bay Buccaneers am Campus des FC Bayern, erneut nicht öffentlich. Für alle Fans gibt es am frühen Nachmittag aber einen Community Day der beiden Vereine. Bei den Seahawks (HypoVereinsbank Club) und Bucs (Bayern-Campus oder Sportanlage Freiham) können Kinder hierbei Flag-Football spielen oder Bilder mit den Maskottchen und Cheerleadern machen. Ort und Uhrzeit stehen noch nicht genau fest, wir geben hierüber zu Beginn der kommenden Woche ein Update.

NFL-Gipfel in der Allianz Arena: Fantreff und Aktivitäten auf der Esplanade

Samstag: Im Dantestadion spielen die Bavarian All-Stars gegen europäische Talente (ab 13.00 Uhr). Der Eintritt ist frei, 2.000 Fans können kommen. Der Fanclub German Seahawkers veranstaltet am Abend im Schneider-Bräuhaus (ab 19 Uhr) eine große Party.

Sonntag: Endlich, Spieltag! Die Esplanade der Allianz Arena wird ab 11 Uhr zum Fantreff mit Shops, US-Foodtrucks und verschiedenen Aktivitäten zum Mitmachen. Neben den Lokalen in der Stadt gibt es auch die Möglichkeit zum Public Viewing im Audi Dome von ran (ab 13 Uhr, 7.000 Fans werden erwartet). Und dann heißt es: zurücklehnen und das Spiel genießen. Für das NFL-Spiel wird die Allianz Arena sogar seit Montag umgebaut.

So will die NFL in Deutschland wachsen Die National Football League (NFL) will weiter wachsen in Deutschland. Ein zentraler Eckpfeiler ist hierbei das Flag Football Programm. Über 100 Schulen in Deutschland wurden mit Equipment und Lerninhalten ausgestattet, damit der Sport angeboten werden kann. „Das NFL FLAG Programm ist ein zentraler Baustein der NFL in Deutschland und wendet sich als kontakt- und verletzungsfreie Variante des American Football besonders an Kinder und Jugendliche“, sagt Alexander Steinforth, Geschäftsführer der boomenden NFL Deutschland. Durch Flag Football sollen Kindern schon früh ohne Gesundheitsrisiken für den harten Sport begeistert werden. Die NFL erhofft sich, dass Flag Football bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles erstmals zum Programm gehört.