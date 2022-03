Sommer voller Highlights in München: Ein Top-Event jagt das nächste

Im Münchner Olympiapark wird es im Sommer 2022 sportliche und kulturelle Höhepunkte geben. © Inga Kjer/dpa

Nach zwei Jahren Pandemie rüstet sich München für einen Sommer voller Veranstaltungen. Viele Top-Events sind geplant.

München - München, eine Weltstadt mit Herz. Rund 1,5 Millionen Menschen leben in der bayerischen Landeshauptstadt, für viele weitere aus dem Umland ist „Minga“ der große Bezugspunkt. Schließlich gibt es hier Abenteuer zu erleben, Geschichten zu schreiben und Einzigartiges zu entdecken.

Die Corona-Pandemie hat manch einem Münchner in den vergangenen zwei Jahren Teile dieses einzigartigen Lebensgefühls genommen. Umso größer ist die Sehnsucht, jetzt, 2022, wieder rauszugehen. Wieder Freude zu haben. Wieder in diese magische Stadt einzutauchen.

München: Frühling und Sommer voller sportlicher und kultureller Highlights

München bietet verschiedenste Ebenen, um aus einem Tag oder Abend etwas Besonderes zu machen. Der anstehende Sommer hat für jung, alt, groß, klein, Einheimische oder „Zuagroaste“ wieder eine Menge zu bieten - vor allem auf sportlicher und kultureller Ebene.

Traditionell wird dann der Olympiapark wieder eine feste Größe im Veranstaltungskalender sein. Die Hallen, das Stadion, der Turm, das gesamte Gelände - überall gingen in der Vergangenheit schon beeindruckende Events im wahrsten Sinne des Wortes über die Bühne. Eine Auswahl an Veranstaltungen in den kommenden Monaten gefällig? Bitteschön:

April: Die Schlagernacht des Jahres (2.), Spartan Race München (8., 9.), Night of the Jumps (23.)

Mai: Pet Shop Boys (14.), Scooter (17.), Olympic Sports Medicine Congress (20., 21.), Das große Schlagerfest XXL (27.)

Juni: The Rolling Stones (5.), Herbert Grönemeyer (8.), Die Toten Hosen (18.)

Juli: Udo Lindenberg (5.), Sommernachtstraum (16.), Bavarian Run (24.)

