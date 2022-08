Mutti Brennauer will es bei den European Championships noch mal wissen

Von: Nico-Marius Schmitz

Teilen

Für Lisa Brennauer (2.v.l.) das ganz große Highlight: Der Olympiasieg im Bahnrad-Vierer in Tokio mit Franziska Brauße, Lisa Klein und Mieke Kröger. © Thibault Camus/AP/dpa

Die Allgäuerin Lisa Brennauer startet bei den European Championships auf der Bahn und auf der Straße – und beendet danach ihre Karriere.

München – Nein, Reue hat sich bei Lisa Brennauer noch nicht breitgemacht. Vor einer Woche hatte die 34-Jährige ihr Karriere-Ende angekündigt. Eine Karriere, die vor Erfolgen nur so strotzt. Siebenfache Weltmeisterin auf der Straße und der Bahn, Goldmedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Tokio vergangenes Jahr. „Es fühlt sich immer noch richtig an. Es ist ja auch nicht so, dass ich die Entscheidung Hals über Kopf getroffen habe“, sagt die Sportlerin im Gespräch mit unserer Zeitung.

Sie steht nach wie vor hinter ihrer Entscheidung, weiß aber auch, dass jetzt eine emotionale Zeit vor ihr liegt. Die Münchner EM-Abschiedstournee beginnt heute auf der Bahn mit der Mannschaftsverfolgung. Jenes Team, das in Tokio drei Weltrekorde und Gold holte. Franziska Brauße (23), Lisa Klein (26), Mieke Kröger (29) und eben Brennauer wurden als Mannschaft des Jahres ausgezeichnet.

Auch in den Wettbewerben nach Olympia wirkte es stets so, als fahre der deutsche Bahnrad-Vierer nicht gegen die Konkurrenz, sondern nur um neue Weltrekorde. „Die Erfolge bei Olympia und auch die tollen Wettbewerbe danach haben uns getragen. Es ist immer etwas Besonderes, mit dieser Mannschaft an der Startlinie zu stehen“, sagt Brennauer, die von Franziska Brauße als „Mutti“ der Gruppe getauft wurde.

Klar, die gebürtige Kemptenerin ist die Erfahrenste im Team. Aber, es geht um mehr. Brennauer ist das Bindeglied, hat einen guten Draht zu allen, spürt Spannung und nimmt dann auch „kein Blatt vor den Mund, das offen anzusprechen und zu vermitteln.“ Alles andere als Gold in der Mannschaftsverfolgung wäre eine Überraschung. Zu dominant waren die Auftritte dafür seit gut einem Jahr. Das Siegen, sagt Brennauer, wird nie langweilig.

Wie man richtig mit Siegen umgeht, musste sie aber erst lernen. „Es gab eine Phase in meiner Karriere, da hatte ich das Gefühl: Ich stehe auf dem Podium nach dem Wettkampf, steige ins Auto und bin gefühlt schon wieder beim nächsten Rennen.“ Inzwischen habe sie aber gelernt, solche Erfolge bewusster wahrzunehmen. Zu realisieren, was sie in ihrer Karriere eigentlich alles geschafft hat. Sich solche Momente zu nehmen, sei für einen Athleten extrem wichtig: „Sonst rast man einfach wie in einem Schnellzug vor sich hin.“

Brennauer wird in München nicht nur über die Bahn, sondern auch über die Straße jagen. Nach der hoffentlich erfolgreichen Gold-Mission, stehen in der zweiten Championships-Woche die Straßenrennen an. Brennauer hat sich längst daran gewöhnt, den Schalter zwischen den beiden Disziplinen mental schnell umzulegen. Es ist eine willkommene Abwechslung, ein Wandel zwischen zwei Welten. Auf der Bahn reizt Brennauer der Perfektionismus, so sei sie auch als Person. Jede Runde fahren die Sportler am Trainer vorbei, jede Runde können Anpassungen vorgenommen werden. Alles ist messbar und steuerbar.

„Auf der Straße“, sagt Brennauer, „hast du viel mehr Zeit, Sachen richtig oder falsch zu machen. Es gibt immer neue Herausforderungen, auf die man sich einstellen muss.“ Eine neue Herausforderung war auch die Tour de France, die erstmals von Frauen ausgetragen wurde. Brennauer war natürlich dabei, das Event war der nächste große Schritt für ihren Sport, sagt sie. Auch, wenn es sportlich nicht nach ihren Vorstellungen lief, die Power war einfach nicht da. Zu viel Rad? Das geht für Brennauer nicht.

Das wird sich auch nach München, nach ihrem Karriereende nicht ändern. „Ich finde es so toll, dass ich die Entscheidung zu einem Zeitpunkt getroffen habe, an dem ich noch für den Radsport brenne“, sagt sie: „Übernächste Woche werde ich vermutlich schon wieder auf dem Rad sitzen.“